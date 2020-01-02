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Боинг-боинг
Киноафиша Боинг-боинг

Спектакль Боинг-боинг

Комедия положений про любовь и авиацию
Постановка
Пятый театр 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Боинг-боинг» — комедия о любовных перипетиях в омском Пятом театре

Спектакль «Боинг-боинг» — это легкая и элегантная комедия, наполненная юмором и романтикой. В центре сюжета — молодой парижанин Бернар, архитектор, который ведет двойную жизнь с тремя очаровательными стюардессами: Мишель, Мартой и Мэри.

Неожиданные встречи

Каждая из стюардесс работает на разных авиалиниях, что заставляет Бернара тщательно планировать свое расписание встреч. Он ловко подстраивает свою жизнь под графики прилетов и вылетов, что позволяет ему поддерживать несколько романов одновременно. Однако, как известно, даже самый продуманный план может потерпеть крах.

Сюрпризы и комические ситуации

Вскоре идеальная схема начинает давать сбой. Неожиданные встречи, запутанные ситуации и комические недоразумения становятся неизбежными. Как справится Бернар с этой любовной головоломкой? Смогут ли стюардессы узнать друг о друге и как это повлияет на их отношения с ним?

Интересные факты о спектакле

«Боинг-боинг» — это не только комедия о любовных приключениях, но и замечательный пример театрального мастерства. Пьеса была написана французским драматургом Марком Камолетти и впервые поставлена в 1960 году. С тех пор она завоевала популярность на сценах по всему миру и была адаптирована для кино.

Не упустите возможность увидеть этот остроумный спектакль, который подарит вам массу положительных эмоций и заставит задуматься о том, как сложно порой совмещать любовь и личную жизнь!

Режиссер
Дмитрий Петрунь
В ролях
Александра Урдуханова
Евгений Фоминцев
Лариса Антипова
Алексей Погодаев
Анастасия Лукина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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