«Боинг-боинг» — комедия о любовных перипетиях в омском Пятом театре

Спектакль «Боинг-боинг» — это легкая и элегантная комедия, наполненная юмором и романтикой. В центре сюжета — молодой парижанин Бернар, архитектор, который ведет двойную жизнь с тремя очаровательными стюардессами: Мишель, Мартой и Мэри.

Неожиданные встречи

Каждая из стюардесс работает на разных авиалиниях, что заставляет Бернара тщательно планировать свое расписание встреч. Он ловко подстраивает свою жизнь под графики прилетов и вылетов, что позволяет ему поддерживать несколько романов одновременно. Однако, как известно, даже самый продуманный план может потерпеть крах.

Сюрпризы и комические ситуации

Вскоре идеальная схема начинает давать сбой. Неожиданные встречи, запутанные ситуации и комические недоразумения становятся неизбежными. Как справится Бернар с этой любовной головоломкой? Смогут ли стюардессы узнать друг о друге и как это повлияет на их отношения с ним?

Интересные факты о спектакле

«Боинг-боинг» — это не только комедия о любовных приключениях, но и замечательный пример театрального мастерства. Пьеса была написана французским драматургом Марком Камолетти и впервые поставлена в 1960 году. С тех пор она завоевала популярность на сценах по всему миру и была адаптирована для кино.

Не упустите возможность увидеть этот остроумный спектакль, который подарит вам массу положительных эмоций и заставит задуматься о том, как сложно порой совмещать любовь и личную жизнь!