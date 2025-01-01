Приглашаем вас на спектакль «Боинг-Боинг», где вас ждёт захватывающая комедия о запутанных любовных треугольниках и неожиданностях на высоте!
Главный герой, французский архитектор Бернар, живёт на грани возможного, завязывая отношения сразу с тремя стюардессами. Каждая из них уверена, что она единственная в его жизни, однако Бернар искусно управляет своим расписанием, подстраивая время встреч под график вылетов и прилётов в местном аэропорту. Его верная помощница, домработница Берта, всегда готова прийти на выручку.
Но однажды всё меняется: неожиданная корректировка расписания приводит к тому, что все три невесты одновременно прибывают к Бернару домой. Как же он справится с этой запутанной ситуацией? На помощь ему приходит старый школьный друг Робер, который, кажется, тоже не прочь поучаствовать в этом комическом безумии.
Не упустите возможность погрузиться в мир весёлых недоразумений и романтических интриг. Мы гарантируем, что «Боинг-Боинг» поднимет вам настроение и оставит яркие впечатления!
Обратите внимание: В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.