Боинг-Боинг: комедия Волгоградского Экспериментального театра о любовных перипетиях

Приглашаем вас на спектакль «Боинг-Боинг» — увлекательную комедию о жизни архитектора-ловеласа, который ведет одновременно несколько романов с тремя стюардессами. Главный герой уверен, что его секреты никогда не станут явью, однако жизнь, как всегда, вносит свои коррективы.

Сюжет

Архитектор наслаждается своим положением: у него есть три очаровательные любовницы-стюардессы, и он принимает их по строго установленному графику перелетов. Однако, когда капризная погода нарушает расписание рейсов, все три стюардессы оказываются в одном месте и в одно время. В этот момент наш несчастный повеса вынужден проявить все свои способности, чтобы избежать неминуемой катастрофы.

Интересные факты

Пьеса «Боинг-Боинг» была написана французским драматургом Марселем Паньолем и стала настоящим хитом на Бродвее.

Комедия была адаптирована для кино и телевидения, что подтверждает ее популярность и актуальность.

Спектакль сочетает в себе элементы классической комедии и современного абсурда, что делает его интересным для широкой аудитории.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам море смеха и хорошего настроения. Билеты уже в продаже!