Богемный Париж. Toute la vie и Мари Берсо

Вечер французского шансона с джаз-оркестром TOUTE LA VIE
Приглашаем вас на незабываемый вечер французского шансона в исполнении джаз-оркестра TOUTE LA VIE и вокалистки Мари Берсо! Мари Берсо (Мария Зыкина) — лауреат международного конкурса Pietro Argento в Италии и участница телевизионного шоу Голос. Обладательница уникального французского льющегося вокала, она покоряет сердца слушателей своей искренностью и глубиной исполнения.
Музыка, окутывающая романтикой Парижа
В этот вечер вы окунётесь в атмосферу романтического Парижа, наслаждаясь песнями легендарных французских исполнителей, таких как:
- Эдит Пиаф
- Ив Монтана
- Шарль Азнавур
- Шарль Трене
- Zaz
- Франсис Лемарк
Также вы услышите музыку выдающихся композиторов:
- Жозефа и Владимира Косма
- Френсиса Лея
- Мишеля Леграна
Все композиции прозвучат в аутентичном исполнении и авторских аранжировках.
Состав оркестра TOUTE LA VIE
- Андрей Кудрявцев — аккордеон, клавишные; руководитель коллектива, композитор, аранжировщик и импровизатор. Начал исполнять французскую музыку в Париже 30 лет назад. Выступает с Тимуром Шаовым, оркестрами Klezmasters и Belleville.
- Владимир Трирон — саксофон, пан-флейта, сопилки; мультиинструменталист-виртуоз. Играет более чем на 30 музыкальных инструментах, включая классические и этнические духовые, аккордеон, гитару и даже скрипку. Сотрудничает с Гариком Сукачевым, выступал с Эмиром Кустурицей.
- Михаил Блинков — кларнет, саксофон; участник проектов Blinkov Band, оркестра Klezmasters и Театра у Никитских ворот.
- Сергей Урюпин — гитара; многократный победитель международных конкурсов классической и джазовой гитары. Выступал с сольными концертами в России и за рубежом.
- Александр Груздев — туба, бас-гитара; работает в Театре Ленком и Московском губернском театре.
- Михаил Григорьев — вокал, ударные; также сотрудничает с Театром Ленком.
Не упустите шанс!
Не упустите возможность провести вечер в компании живой музыки и окунуться в атмосферу богемного Парижа!