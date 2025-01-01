Богемный Париж. Toute la vie и Мари Берсо

Вечер французского шансона с джаз-оркестром TOUTE LA VIE

Приглашаем вас на незабываемый вечер французского шансона в исполнении джаз-оркестра TOUTE LA VIE и вокалистки Мари Берсо! Мари Берсо (Мария Зыкина) — лауреат международного конкурса Pietro Argento в Италии и участница телевизионного шоу Голос. Обладательница уникального французского льющегося вокала, она покоряет сердца слушателей своей искренностью и глубиной исполнения.

Музыка, окутывающая романтикой Парижа

В этот вечер вы окунётесь в атмосферу романтического Парижа, наслаждаясь песнями легендарных французских исполнителей, таких как:

Эдит Пиаф

Ив Монтана

Шарль Азнавур

Шарль Трене

Zaz

Франсис Лемарк

Также вы услышите музыку выдающихся композиторов:

Жозефа и Владимира Косма

Френсиса Лея

Мишеля Леграна

Все композиции прозвучат в аутентичном исполнении и авторских аранжировках.

Состав оркестра TOUTE LA VIE

Андрей Кудрявцев — аккордеон, клавишные; руководитель коллектива, композитор, аранжировщик и импровизатор. Начал исполнять французскую музыку в Париже 30 лет назад. Выступает с Тимуром Шаовым, оркестрами Klezmasters и Belleville.

— аккордеон, клавишные; руководитель коллектива, композитор, аранжировщик и импровизатор. Начал исполнять французскую музыку в Париже 30 лет назад. Выступает с Тимуром Шаовым, оркестрами Klezmasters и Belleville. Владимир Трирон — саксофон, пан-флейта, сопилки; мультиинструменталист-виртуоз. Играет более чем на 30 музыкальных инструментах, включая классические и этнические духовые, аккордеон, гитару и даже скрипку. Сотрудничает с Гариком Сукачевым, выступал с Эмиром Кустурицей.

— саксофон, пан-флейта, сопилки; мультиинструменталист-виртуоз. Играет более чем на 30 музыкальных инструментах, включая классические и этнические духовые, аккордеон, гитару и даже скрипку. Сотрудничает с Гариком Сукачевым, выступал с Эмиром Кустурицей. Михаил Блинков — кларнет, саксофон; участник проектов Blinkov Band, оркестра Klezmasters и Театра у Никитских ворот.

— кларнет, саксофон; участник проектов Blinkov Band, оркестра Klezmasters и Театра у Никитских ворот. Сергей Урюпин — гитара; многократный победитель международных конкурсов классической и джазовой гитары. Выступал с сольными концертами в России и за рубежом.

— гитара; многократный победитель международных конкурсов классической и джазовой гитары. Выступал с сольными концертами в России и за рубежом. Александр Груздев — туба, бас-гитара; работает в Театре Ленком и Московском губернском театре.

— туба, бас-гитара; работает в Театре Ленком и Московском губернском театре. Михаил Григорьев — вокал, ударные; также сотрудничает с Театром Ленком.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность провести вечер в компании живой музыки и окунуться в атмосферу богемного Парижа!