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Богемный Париж. Toute la vie и Мари Берсо
Билеты от 1500₽
Киноафиша Богемный Париж. Toute la vie и Мари Берсо

Богемный Париж. Toute la vie и Мари Берсо

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Вечер французского шансона с джаз-оркестром TOUTE LA VIE

Приглашаем вас на незабываемый вечер французского шансона в исполнении джаз-оркестра TOUTE LA VIE и вокалистки Мари Берсо! Мари Берсо (Мария Зыкина) — лауреат международного конкурса Pietro Argento в Италии и участница телевизионного шоу Голос. Обладательница уникального французского льющегося вокала, она покоряет сердца слушателей своей искренностью и глубиной исполнения.

Музыка, окутывающая романтикой Парижа

В этот вечер вы окунётесь в атмосферу романтического Парижа, наслаждаясь песнями легендарных французских исполнителей, таких как:

  • Эдит Пиаф
  • Ив Монтана
  • Шарль Азнавур
  • Шарль Трене
  • Zaz
  • Франсис Лемарк

Также вы услышите музыку выдающихся композиторов:

  • Жозефа и Владимира Косма
  • Френсиса Лея
  • Мишеля Леграна

Все композиции прозвучат в аутентичном исполнении и авторских аранжировках.

Состав оркестра TOUTE LA VIE

  • Андрей Кудрявцев — аккордеон, клавишные; руководитель коллектива, композитор, аранжировщик и импровизатор. Начал исполнять французскую музыку в Париже 30 лет назад. Выступает с Тимуром Шаовым, оркестрами Klezmasters и Belleville.
  • Владимир Трирон — саксофон, пан-флейта, сопилки; мультиинструменталист-виртуоз. Играет более чем на 30 музыкальных инструментах, включая классические и этнические духовые, аккордеон, гитару и даже скрипку. Сотрудничает с Гариком Сукачевым, выступал с Эмиром Кустурицей.
  • Михаил Блинков — кларнет, саксофон; участник проектов Blinkov Band, оркестра Klezmasters и Театра у Никитских ворот.
  • Сергей Урюпин — гитара; многократный победитель международных конкурсов классической и джазовой гитары. Выступал с сольными концертами в России и за рубежом.
  • Александр Груздев — туба, бас-гитара; работает в Театре Ленком и Московском губернском театре.
  • Михаил Григорьев — вокал, ударные; также сотрудничает с Театром Ленком.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность провести вечер в компании живой музыки и окунуться в атмосферу богемного Парижа!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽
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Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
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