Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
(Богемный) Люфт. Управляемый музыкальный хаос весенней сцены
Киноафиша (Богемный) Люфт. Управляемый музыкальный хаос весенней сцены

(Богемный) Люфт. Управляемый музыкальный хаос весенней сцены

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальный хаос весенней сцены: новая работа (Богемного) Люфта

Зима осталась позади, а лето еще не пришло. В этом самом моменте, когда природы ждет перемены, мы приглашаем вас на музыкальный хаос от (Богемного) Люфта. Презентация нового альбома пройдет на Новой сцене Александринского театра.

Продолжительность выступления — 1 час 30 минут с антрактом. Подходящий возрастной ценз — 16 лет и старше. Живое исполнение включает в себя множество инструментов: вокал, саксофон, синтезаторы, бас, гитару и барабаны, которые создают уникальную атмосферу, соединяющую жанры и эпохи.

Старые треки заставят танцевать, а композиция «Три зимних состояния» напомнит о холоде февраля и тепле нового года. В то время как «Четвёртый концерт в клубе Бездна» пробудит замерзшие сердца. Участники не только исполнят музыку, но и поделятся хорошими и забавными шутками, создавая непринужденную атмосферу.

Приходите насладиться весенним музыкальным обновлением, где каждый сможет найти что-то для себя. Это будет вечер творчества, эмоций и живого общения с музыкой. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт (Богемный) Люфт. Управляемый музыкальный хаос весенней сцены

Помощь с билетами
В других городах
Март
13 марта пятница
19:30
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 900 ₽

В ближайшие дни

Мегамозг. Родина тур
16+
Тяжелый рок
Мегамозг. Родина тур
24 апреля в 19:00 Base St. Petersburg (Гигант Холл)
от 1500 ₽
Atomic Jam Band
6+
Рок-н-ролл Блюз
Atomic Jam Band
24 марта в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз
6+
Джаз
Магия свечей. Frank Sinatra. Романтический джаз
28 февраля в 18:00 Дом Архитектора
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше