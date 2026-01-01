(Богемный) Люфт. Управляемый музыкальный хаос весенней сцены

Музыкальный хаос весенней сцены: новая работа (Богемного) Люфта

Зима осталась позади, а лето еще не пришло. В этом самом моменте, когда природы ждет перемены, мы приглашаем вас на музыкальный хаос от (Богемного) Люфта. Презентация нового альбома пройдет на Новой сцене Александринского театра.

Продолжительность выступления — 1 час 30 минут с антрактом. Подходящий возрастной ценз — 16 лет и старше. Живое исполнение включает в себя множество инструментов: вокал, саксофон, синтезаторы, бас, гитару и барабаны, которые создают уникальную атмосферу, соединяющую жанры и эпохи.

Старые треки заставят танцевать, а композиция «Три зимних состояния» напомнит о холоде февраля и тепле нового года. В то время как «Четвёртый концерт в клубе Бездна» пробудит замерзшие сердца. Участники не только исполнят музыку, но и поделятся хорошими и забавными шутками, создавая непринужденную атмосферу.

Приходите насладиться весенним музыкальным обновлением, где каждый сможет найти что-то для себя. Это будет вечер творчества, эмоций и живого общения с музыкой. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!