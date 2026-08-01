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Богемный арт-бранч: «Порочный Петербург: Империя 18+»
Киноафиша Богемный арт-бранч: «Порочный Петербург: Империя 18+»

Богемный арт-бранч: «Порочный Петербург: Империя 18+»

18+
Возраст 18+

О выставке

Лекция-бранч в Санкт-Петербурге: откройте тайны Серебряного века

Погрузитесь в атмосферу нашего уникального богемного бранча — камерной лекции, где до 15 человек смогут насладиться не только изысканными блюдами, но и увлекательными историями спикеров. Лекция проходит в лучших ресторанах города и сопровождается поздним завтраком.

Страсти и пороки Петербурга

Столичный Петербург — это город, где кипят страсти, а приближающийся революционный 1917 год подстегивает жажду жизни и развлечений у представителей всех сословий. В программе лекции поднимутся такие темы, как:

  • Хулиганы-апаши и их мир,
  • Проститутки и кокотки,
  • Кабаре и закрытые клубы Серебряного века,
  • Любовные треугольники и многоженство,
  • Полиаморные коммуны и их обычаи.

Что вы узнаете на лекции?

На лекции под руководством дипломированного культуролога и историка, Марии Персияновой, вы сможете узнать:

  • Какие традиции существовали в творческой богеме начала XX века?
  • Как представлялось кутеж и возможность свести концы с концами?
  • Как проводились спиритические сеансы и какие болезни излечивались с помощью флюидов?
  • Что можно было без рецепта купить в аптеке от хандры и женской истерии?
  • Как рестораны нарушали сухой закон и кто были первые русские бутлегеры?

Что входит в билет?

В стоимость билета включено:

  • Блюдо по выбору:
    • Драник с лососем и яйцом пашот;
    • Гречка с пармезаном и яйцом пашот;
    • Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной;
    • Рикотники с вишней и фермерской сметаной.
  • Напиток: игристое вино Martini Brut, кофе или чай;
  • Лекция в камерном формате: 1,5 – 2 часа.

Ждем вас на нашем богемном бранче!

Купить билет на выставка Богемный арт-бранч: «Порочный Петербург: Империя 18+»

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