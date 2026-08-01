Лекция-бранч в Санкт-Петербурге: откройте тайны Серебряного века
Погрузитесь в атмосферу нашего уникального богемного бранча — камерной лекции, где до 15 человек смогут насладиться не только изысканными блюдами, но и увлекательными историями спикеров. Лекция проходит в лучших ресторанах города и сопровождается поздним завтраком.
Страсти и пороки Петербурга
Столичный Петербург — это город, где кипят страсти, а приближающийся революционный 1917 год подстегивает жажду жизни и развлечений у представителей всех сословий. В программе лекции поднимутся такие темы, как:
- Хулиганы-апаши и их мир,
- Проститутки и кокотки,
- Кабаре и закрытые клубы Серебряного века,
- Любовные треугольники и многоженство,
- Полиаморные коммуны и их обычаи.
Что вы узнаете на лекции?
На лекции под руководством дипломированного культуролога и историка, Марии Персияновой, вы сможете узнать:
- Какие традиции существовали в творческой богеме начала XX века?
- Как представлялось кутеж и возможность свести концы с концами?
- Как проводились спиритические сеансы и какие болезни излечивались с помощью флюидов?
- Что можно было без рецепта купить в аптеке от хандры и женской истерии?
- Как рестораны нарушали сухой закон и кто были первые русские бутлегеры?
Что входит в билет?
В стоимость билета включено:
- Блюдо по выбору:
- Драник с лососем и яйцом пашот;
- Гречка с пармезаном и яйцом пашот;
- Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной;
- Рикотники с вишней и фермерской сметаной.
- Напиток: игристое вино Martini Brut, кофе или чай;
- Лекция в камерном формате: 1,5 – 2 часа.
Ждем вас на нашем богемном бранче!