Лекция-бранч в Санкт-Петербурге: откройте тайны Серебряного века

Погрузитесь в атмосферу нашего уникального богемного бранча — камерной лекции, где до 15 человек смогут насладиться не только изысканными блюдами, но и увлекательными историями спикеров. Лекция проходит в лучших ресторанах города и сопровождается поздним завтраком.

Страсти и пороки Петербурга

Столичный Петербург — это город, где кипят страсти, а приближающийся революционный 1917 год подстегивает жажду жизни и развлечений у представителей всех сословий. В программе лекции поднимутся такие темы, как:

Хулиганы-апаши и их мир,

Проститутки и кокотки,

Кабаре и закрытые клубы Серебряного века,

Любовные треугольники и многоженство,

Полиаморные коммуны и их обычаи.

Что вы узнаете на лекции?

На лекции под руководством дипломированного культуролога и историка, Марии Персияновой, вы сможете узнать:

Какие традиции существовали в творческой богеме начала XX века?

Как представлялось кутеж и возможность свести концы с концами?

Как проводились спиритические сеансы и какие болезни излечивались с помощью флюидов?

Что можно было без рецепта купить в аптеке от хандры и женской истерии?

Как рестораны нарушали сухой закон и кто были первые русские бутлегеры?

Что входит в билет?

В стоимость билета включено:

Блюдо по выбору: Драник с лососем и яйцом пашот; Гречка с пармезаном и яйцом пашот; Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; Рикотники с вишней и фермерской сметаной.

Напиток: игристое вино Martini Brut, кофе или чай;

игристое вино Martini Brut, кофе или чай; Лекция в камерном формате: 1,5 – 2 часа.

Ждем вас на нашем богемном бранче!