Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Богемный арт-бранч: «Лето в Российской Империи: интрижки, курорты, дачная жизнь»
Киноафиша Богемный арт-бранч: «Лето в Российской Империи: интрижки, курорты, дачная жизнь»

Богемный арт-бранч: «Лето в Российской Империи: интрижки, курорты, дачная жизнь»

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О выставке

Богемный бранч: камерная лекция в Санкт-Петербурге

Добро пожаловать на уникальный богемный бранч! Это камерный формат лекции для небольшой группы — до 15 человек. Мероприятие проходит в уютных залах лучших ресторанов города, с захватывающими историями спикеров и поздним завтраком.

О чем лекция?

Мы обсудим, как дачная жизнь переполнялась флиртом, сплетнями и неформальными встречами. Главные темы лекции:

  • почему жители дач не спешили возвращаться в город;
  • как ню-фотография стала популярным увлечением на летних дачах;
  • интрижки, которые завязывались на дачах, и как потом их участники вели себя в городе;
  • появление концепции «дачного мужа»;
  • что скрывалось за бесконечными «чаи на веранде»;
  • почему дачная жизнь так раздражала Чехова.

Ваш спикер

Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова.

Меню на бранче

В стоимость билета входит блюдо по вашему выбору:

  • Драник с лососем и яйцом пашот;
  • Гречка с пармезаном и яйцом пашот;
  • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной;
  • Рикотники с вишней и фермерской сметаной.

Напиток: игристое вино Martini Brut, кофе или чай.

Мы ждем вас на нашем богемном бранче!

Купить билет на выставка Богемный арт-бранч: «Лето в Российской Империи: интрижки, курорты, дачная жизнь»

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
30 мая суббота
12:00
Ресторан «Goose Goose» Санкт-Петербург, Большая Конюшенная, 27
от 3600 ₽
28 июня воскресенье
12:00
Ресторан «Goose Goose» Санкт-Петербург, Большая Конюшенная, 27
от 3600 ₽

В ближайшие дни

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Сплетни Бар Анны Асти
6+
Мастер-класс

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте в ресторане Сплетни Бар Анны Асти

28 мая в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 3800 ₽
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте
6+
Мастер-класс

Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте

29 мая в 19:00 Tillander
от 3800 ₽
Медиация по экспозиции, посвященной Сергею Курёхину в формате музыкальной гостиной
16+
Экскурсия

Медиация по экспозиции, посвященной Сергею Курёхину в формате музыкальной гостиной

30 мая в 15:00 Центр современного искусства им. Сергея Курехина
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше