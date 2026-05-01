Богемный бранч: камерная лекция в Санкт-Петербурге

Добро пожаловать на уникальный богемный бранч! Это камерный формат лекции для небольшой группы — до 15 человек. Мероприятие проходит в уютных залах лучших ресторанов города, с захватывающими историями спикеров и поздним завтраком.

О чем лекция?

Мы обсудим, как дачная жизнь переполнялась флиртом, сплетнями и неформальными встречами. Главные темы лекции:

почему жители дач не спешили возвращаться в город;

как ню-фотография стала популярным увлечением на летних дачах;

интрижки, которые завязывались на дачах, и как потом их участники вели себя в городе;

появление концепции «дачного мужа»;

что скрывалось за бесконечными «чаи на веранде»;

почему дачная жизнь так раздражала Чехова.

Ваш спикер

Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова.

Меню на бранче

В стоимость билета входит блюдо по вашему выбору:

Драник с лососем и яйцом пашот;

Гречка с пармезаном и яйцом пашот;

Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной;

Рикотники с вишней и фермерской сметаной.

Напиток: игристое вино Martini Brut, кофе или чай.

