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Богема
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Спектакль Богема

Постановка
Михайловский театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера оперы Джакомо Пуччини в Михайловском театре

4 и 5 апреля на сцене Михайловского театра состоится долгожданная премьера оперы Джакомо Пуччини «Богема». В этой постановке режиссёр Владимир Кехман предлагает уникальное переосмысление классического сюжета, взглянув на него глазами человека XXI века.

Трагизм и глубина человеческих судеб

В центре внимания окажется трагизм простых человеческих судеб. Вопросы о том, существует ли настоящая любовь и дружба в богемном кругу, или же в этом мире только видимость отношений, становятся ключевыми для понимания истории. Смогут ли герои реализовать себя или погибнут, не успев создать что-то действительно великое? Благодаря новому взгляду режиссёра на музыкальный театр, чувства и взаимоотношения персонажей раскроются с неожиданных сторон.

Романтика Парижа и музыка Пуччини

Романтическая атмосфера Парижа и великая музыка Пуччини лишь подчеркнут глубокое духовное преображение, которое предстоит пережить героям. Спектакль станет первой копродукцией Михайловского театра и НОВАТа, что обещает зрителям уникальный театральный опыт.

Таланты на сцене

В главных ролях выступят молодые и талантливые артисты двух театров: Маргарита Шаповалова, Александра Сенникова, Сергей Кузьмин, Семён Антаков, Александр Шахов и Александр Безруков (Михайловский театр); Кристина Калинина, Диана Белозор и Никита Мухин (НОВАТ). Также в спектакле примут участие приглашённые солисты — Карлен Манукян и Игорь Подоплелов.

Музыкальное руководство

Музыкальный руководитель постановки — Михаил Татарников, чья работа обещает сделать спектакль незабываемым.

Не упустите возможность стать свидетелями этой удивительной премьеры, которая обещает оставить глубокий след в сердцах зрителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 8500 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1000 ₽

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