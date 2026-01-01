Спектакль Богема

Знаменитая опера Пуччини в постановке Юрия Александрова

Знаменитая опера Пуччини в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» осмыслена как история о трагическом противоречии между мечтой и прозой жизни. В этой постановке нет привязки к определённому времени, и она затрагивает вечную тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной, актуальную с эпохи Адама и Евы.

Молодость и искренность в интерпретации

«Эта опера о двадцатилетних и для двадцатилетних!» — говорит режиссёр Юрий Александров. В его постановке у молодых талантливых солистов появляется шанс полностью раскрыть себя. Спектакль не нуждается в привычной театральной декоративности. Важно только сыграть жизнь, заключенную в гениальной партитуре Пуччини. Опера органична, и в музыке чётко расставлены все смысловые акценты. Для режиссера и певцов опасность заключается лишь в том, чтобы не покрыться академической коркой и не утратить искренность и свежесть исполнения.