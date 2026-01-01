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Богема
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Спектакль Богема

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Знаменитая опера Пуччини в постановке Юрия Александрова

Знаменитая опера Пуччини в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» осмыслена как история о трагическом противоречии между мечтой и прозой жизни. В этой постановке нет привязки к определённому времени, и она затрагивает вечную тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной, актуальную с эпохи Адама и Евы.

Молодость и искренность в интерпретации

«Эта опера о двадцатилетних и для двадцатилетних!» — говорит режиссёр Юрий Александров. В его постановке у молодых талантливых солистов появляется шанс полностью раскрыть себя. Спектакль не нуждается в привычной театральной декоративности. Важно только сыграть жизнь, заключенную в гениальной партитуре Пуччини. Опера органична, и в музыке чётко расставлены все смысловые акценты. Для режиссера и певцов опасность заключается лишь в том, чтобы не покрыться академической коркой и не утратить искренность и свежесть исполнения.

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В других городах
Сентябрь
30 сентября среда
19:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 1000 ₽

Фотографии

Богема Богема Богема Богема Богема Богема Богема Богема Богема Богема

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