Богема
Киноафиша Богема

Спектакль Богема

Постановка
Мариинский театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера «Богема» в Мариинском театре

Исполняется на итальянском языке с синхронными титрами на русском языке.

Музыка: Джакомо Пуччини

Либретто: Джузеппе Джакоза и Луиджи Иллика по роману Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы»

Режиссер полусценического исполнения: Александра Взятышева (Молчанова)

Ответственный концертмейстер: Илона Янсонс

Хормейстеры: Никита Грибанов, Илья Попов

Хормейстер детского хора: Ирина Яцемирская

Сюжет

Действие оперы происходит в Париже в 1930-х годах и рассказывает о жизни группы молодых богемных артистов, испытывающих трудности в свете их любви и амбиций.

Действие первое

Мансарда в Латинском квартале. Канун Рождества. Поэт Рудольф живет с друзьями: художником Марселем, философом Колленом и музыкантом Шонаром. Они бедны и борются с холодом. Чтобы согреться, Рудольф и Марсель решают сжечь старую рукопись Рудольфа.

Вместе они обсуждают свою жизнь, пока не появляется девушка по имени Мими, которой требуется помощь. Рудольф и Мими признаются друг другу в любви, и она решает присоединиться к их компании, прежде чем они уходят в кафе.

Действие второе

Кафе «Момюс». Шумная рождественская сцена. Рудольф представляет Мими своим друзьям, и вскоре появляется Мюзетта, пытающаяся восстановить отношения с Марселем. Ситуация становится напряженной, когда никто не может оплатить обед, но Мюзетта помогает, перекладывая счет на Альциндора.

Действие третье

У входа в таверну «Врата ада». Мими, страдающая от болезни, ищет Рудольфа. Они сталкиваются с проблемами в своих отношениях, из-за ревности Рудольф решает разорвать с ней. Однако его истинная причина заключается в невозможности помочь ей, так как Мими больна. Их расставание является трогательной кульминацией.

Действие четвертое

Несколько месяцев спустя, в старой мансарде. Мариэль и Рудольф не могут забыть свои возлюбленные. Вдруг появляется Мюзетта с Мими, которая тяжело больна. Друзья стараются помочь ей, но время уходит. Мими умирает на руках Рудольфа, завершая их трогательную историю любви.

Интересные факты

  • Опера «Богема» считается одной из самых популярных и часто исполняемых опер в мире.
  • Музыка Пуччини в этой опере полна страсти и чувств, что делает каждую арию незабываемой.
  • История «Богемы» вдохновила множество адаптаций в кино и театре, благодаря своей универсальной теме любви и потери.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1800 ₽

