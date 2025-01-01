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Богема
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Спектакль Богема

Постановка
НОВАТ 16+
Режиссер Юлия Прохорова
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера Джакомо Пуччини в постановке Владимира Кехмана

Режиссер-постановщик Владимир Кехман представляет новую интерпретацию классической оперы Джакомо Пуччини «Тоска». В этой постановке классический сюжет обретает новое звучание, благодаря взгляду на него глазами человека XXI века. В центре внимания — трагизм простых человеческих судеб и вечные вопросы любви и дружбы в мире искусства.

Ключевые творцы спектакля

  • Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик: Михаил Татарников
  • Режиссер: Юлия Прохорова
  • Художник-сценограф: Вячеслав Окунев
  • Художник по костюмам: Анна Ефремова
  • Художник по свету: Валентин Бакоян
  • Видеохудожник: Вадим Дуленко
  • Хореограф: Александр Омар
  • Главный хормейстер: Мария Моисеенко
  • Хормейстер: Сергей Тенитилов
  • Дирижер: Филипп Селиванов
  • Ассистенты музыкального руководителя: Алексей Бабушкин, Хетаг Тедеев
  • Ассистенты режиссера: Игорь Бондаренко, Николай Нацыбулин
  • Ответственные концертмейстеры: Ольга Бочкарева, Инна Петерс
  • Помощники режиссера: Асель Зуева, Анна Пенкина, Любовь Шакирова

Темы и настроение

В новой версии «Тоски» Владимир Кехман исследует, существуют ли настоящие чувства в богемном кругу, или это лишь иллюзия отношений. Сможет ли каждый из героев реализовать свои мечты и оставить след в мире, или же они окажутся в ловушке собственных амбиций?

Музыкальное оформление

Спектакль будет исполняться на итальянском языке с синхронными титрами на русском, что позволяет зрителям лучше понять глубокие переживания персонажей. Романтическая атмосфера Парижа в сочетании с великолепной музыкой Пуччини создаст уникальное зрелище, подчеркивающее духовное преображение героев.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о сущности человеческих отношений и о том, что значит быть по-настоящему живым.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Новосибирск, 9 октября
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Новосибирск, 10 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
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Новосибирск, 11 октября
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