Спектакль Богема

Опера Джакомо Пуччини в постановке Владимира Кехмана

Режиссер-постановщик Владимир Кехман представляет новую интерпретацию классической оперы Джакомо Пуччини «Тоска». В этой постановке классический сюжет обретает новое звучание, благодаря взгляду на него глазами человека XXI века. В центре внимания — трагизм простых человеческих судеб и вечные вопросы любви и дружбы в мире искусства.

Ключевые творцы спектакля

Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик: Михаил Татарников

Михаил Татарников Режиссер: Юлия Прохорова

Юлия Прохорова Художник-сценограф: Вячеслав Окунев

Вячеслав Окунев Художник по костюмам: Анна Ефремова

Анна Ефремова Художник по свету: Валентин Бакоян

Валентин Бакоян Видеохудожник: Вадим Дуленко

Вадим Дуленко Хореограф: Александр Омар

Александр Омар Главный хормейстер: Мария Моисеенко

Мария Моисеенко Хормейстер: Сергей Тенитилов

Сергей Тенитилов Дирижер: Филипп Селиванов

Филипп Селиванов Ассистенты музыкального руководителя: Алексей Бабушкин, Хетаг Тедеев

Алексей Бабушкин, Хетаг Тедеев Ассистенты режиссера: Игорь Бондаренко, Николай Нацыбулин

Игорь Бондаренко, Николай Нацыбулин Ответственные концертмейстеры: Ольга Бочкарева, Инна Петерс

Ольга Бочкарева, Инна Петерс Помощники режиссера: Асель Зуева, Анна Пенкина, Любовь Шакирова

Темы и настроение

В новой версии «Тоски» Владимир Кехман исследует, существуют ли настоящие чувства в богемном кругу, или это лишь иллюзия отношений. Сможет ли каждый из героев реализовать свои мечты и оставить след в мире, или же они окажутся в ловушке собственных амбиций?

Музыкальное оформление

Спектакль будет исполняться на итальянском языке с синхронными титрами на русском, что позволяет зрителям лучше понять глубокие переживания персонажей. Романтическая атмосфера Парижа в сочетании с великолепной музыкой Пуччини создаст уникальное зрелище, подчеркивающее духовное преображение героев.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о сущности человеческих отношений и о том, что значит быть по-настоящему живым.