Опера «Богема» Джакомо Пуччини в Мариинском театре

Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке)

Одна из самых трогательных и любимых опер мира возвращается на сцену Мариинского театра. «Богема» Джакомо Пуччини — это история любви, юности и утрат, разворачивающаяся на фоне заснеженного Парижа. В центре сюжета — поэт Рудольф и нежная Мими, чья любовь вспыхивает на чердаке, полном мечтаний и бедности. Великолепная музыка Пуччини и проникновенное исполнение солистов обещают незабываемый вечер.

Исполнители

Мими: Валерия Лебедева

Валерия Лебедева Рудольф: Гамид Абдулов

Гамид Абдулов Мюзетта: Дарьяна Бобарыкина

Дарьяна Бобарыкина Марсель: Александр Гонца

Краткое содержание

Действие происходит в Париже в 1930-х годах. Опера состоит из четырех действий, полных эмоций, любви и трагедии.

Действие первое

Друзья поэта Рудольфа – Марсель, Коллен и Шонар – живут в мансарде в Латинском квартале. Они борются с холодом и нехваткой денег. В момент, когда они собираются пообедать, появляется Бенуа, требующий плату за жилье. Друзья, притворяясь возмущенными его неверностью, выставляют его прочь.

К Рудольфу приходит девушка по имени Мими, и между ними завязывается романтическая беседа. Они влюбляются друг в друга, и в финале действия звучат любовные арии.

Действие второе

В кафе «Момюс» Рудольф и Мими наслаждаются рождественской атмосферой. Здесь они встречают Мюзетту, которая пытается вернуть сердце Марселя. Несмотря на напряжение, друзья проводят время вместе, но вскоре оказываются в затруднительном финансовом положении, которое спасает Мюзетта, оставив счет на Альциндор.

Действие третье

Мими, тяжело больная, ищет Рудольфа. Между ними происходит ссора, и Рудольф решает расстаться с ней, ощущая свою беспомощность перед ее болезнью. Это эмоциональное разделение становится предвестником трагедии.

Действие четвертое

Несколько месяцев спустя, Рудольф и Марсель вновь собираются в мансарде, не в силах забыть своих возлюбленных. В этот момент Мюзетта приносит Мими, которая находится на грани смерти. Друзья пытаются помочь ей, но время уже упущено. Мими умирает на руках Рудольфа, и опера заканчивается трагическим финалом.

Интересные факты

Опера «Богема» считается одной из самых популярных работ Пуччини и исполняется на сценах театров всего мира.

В основе сюжета лежит роман «Сцены из жизни богемы» Анри Мюржера, который описывает жизнь молодежи в Париже в XIX веке.

Эмоциональные арии, такие как «Quando me'n vo'» и «Che gelida manina», стали настоящими хитами оперного репертуара.

Не упустите возможность насладиться этой незабываемой историей о любви, дружбе и утрате на сцене!