О концерте
Билеты от 1500₽
Богдан Лисевский
Богдан Лисевский
18+
юмор
Возраст
18+
Билеты от 1500₽
О концерте
Декабрь
25 декабря
четверг
21:30
Standup Club на Трубной
Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1500 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Вечеринка
Music Loto
20 января в 20:00
Glavstandup Hall
от 990 ₽
18+
Юмор
Stand Up в Центре
4 января в 20:30
Everland
от 590 ₽
18+
Авторская песня
Место встречи изменить нельзя
10 ноября в 20:00
Petter
от 6500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
