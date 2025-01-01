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Богатыри
Билеты от 4000₽
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Спектакль Богатыри

Постановка
Театр на Цветном 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Приглашаем на семейное шоу «Богатыри»!

Готовьтесь к волшебству! Это грандиозное представление для всей семьи, созданное по мотивам древнерусских сказок и былин, перенесет вас в мир героических подвигов, любви, дружбы и взаимопомощи.

Собрание легендарных богатыри

На сцене впервые встретятся северный, кавказский, славянский и алтайский богатыри, чтобы объединиться для совершения великого подвига! Это настоящая легенда, где один в поле не воин, а сердце — не камень!

Звезды на сцене

Былинный герой Соловей-Разбойник заговорит голосом Ивана Охлобыстина, а великолепный Владимир Вострецов, финалист шоу «Титаны», в роли злодея поразит зрителей своей силой и харизмой!

Путешествие в тридевятое царство

Присоединяйтесь, чтобы отправиться в тридевятое царство — место, где таинственный Соловей-Разбойник и пророческая птица Гамаюн ждут вас. Эти легенды оживут на сцене, увлекая вас в захватывающее путешествие по древнерусским мифам!

Музыкальное сопровождение

Погрузитесь в атмосферу, наполненную всем известными хитами! Вас ждет легендарная «Богатырская наша сила» от Александры Пахмутовой, а также песни «От Волги до Енисея» и «Конь» группы «Любэ», «Колечко» «Иванушек International» и «Рыбка» группы «Фабрика». Уникальный хит «Воля» от MIRAVI порадует вас своим магическим звучанием, а небесная звезда Аврора в исполнении кокетливой Matanya осветит путь в темном лесу.

Не упустите возможность!

Шоу «Богатыри» предлагает вам не просто развлечение, а захватывающее путешествие в мир богатырских легенд, где во всей красе представлены традиции и культура нашей многонациональной страны. Это уникальный шанс увидеть, как вечные ценности: доброта, честность, отвага и героизм, перекликаются с современными идеалами. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 18:30 от 4000 ₽
3 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 18:30 от 4000 ₽
4 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 18:30 от 4000 ₽
5 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽ 18:30 от 4000 ₽
6 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽
7 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽
8 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽
9 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽
10 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽
11 января
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
11:30 от 4000 ₽ 15:00 от 4000 ₽

Фотографии

Богатыри Богатыри Богатыри Богатыри Богатыри Богатыри Богатыри Богатыри Богатыри Богатыри Богатыри

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