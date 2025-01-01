Богатыри русской музыки

Концерт русской музыки в Свердловской филармонии

О создании грандиозной оперы «Князь Игорь» можно было бы написать целую книгу. Это произведение, оживляющее былинные подвиги, заняло 18 лет вдумчивой работы. Завершили его соратники Бородина по «Могучей кучке». Длинный путь создания героической оперы овеян вдохновением. Даже другие произведения, написанные в перерывах между работой над «Князем Игорем», воодушевляли автора вернуться к этому монументальному музыкальному полотну.

Участники концерта

Уральский академический филармонический оркестр

Хор любителей пения города Екатеринбурга

Доркин Алексей

Фролов Алексей (бас)

Антасюк Владимир (бас)

Перевалова Кристина

Программа концерта

В программе концерта прозвучат различные произведения русских композиторов:

Бородин. Опера-балет «Млада» (финал)

(финал) Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» (I часть)

(I часть) Глазунов. Симфоническая поэма «Стенька Разин»

Римский-Корсаков. Явление Царицы Клеопатры из оперы-балета «Млада»

Бородин. Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь»

Бородин. Речитатив и песня Владимира Галицкого из оперы «Князь Игорь»

Бородин. Ария Кончака из оперы «Князь Игорь»

Бородин. Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь»

Слаженное звучание оркестра и хора поразит богатырским размахом классических произведений, создавая атмосферу настоящего театрального чуда.