Богатыри. Русские былины с песочной анимацией

Концерт с участием оркестра, хора и художественного слова

В программе «Богатыри земли русской» прозвучат фрагменты из «Слова о полку Игореве», произведений А. Пушкина, Н. Лескова, П. Бажова и А. Блока, а также музыка В. Калинникова и обработки старинных былин Виктора Малярова. Этот концерт, который будет сопровождаться живыми песочными иллюстрациями, погрузит в мир великих русских героев и защитников родной земли.

Истории о богатырях и защитниках родины

Актриса театра и кино Светлана Летуновская расскажет о подвигах великих русских богатырей, таких как Илья Муромец, новгородский купец Садко и другие легендарные герои, о которых повествуют былины и эпос. В основе программы – истории, отражающие не только военную доблесть, но и духовное богатство защитников русской земли и православной веры.

Музыкальное сопровождение

Музыкальное оформление концерта включает произведения Василия Калинникова, обработки старинных былин Виктора Малярова, а также великолепное исполнение оркестра и хора под управлением дирижера Евгения Волчкова. В сольной партии Ильи Муромца выступит солист НАОНИР им. Н. П. Осипова, гусляр Павел Лукоянов.

Визуальные иллюстрации на песке

Сказочные образы и легенды будут проиллюстрированы художницей по песку Ольгой Елисеевой, что добавит особую атмосферу и визуальное восприятие древних эпопей.

Дирижер и исполнители

В программе примет участие Академический хор оперного класса Московского областного музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина, который в этом году празднует свой 50-летний юбилей. Хор является лауреатом международных конкурсов и фестивалей. Руководитель хора – Юлия Беседина. За пультом Симфонического оркестра Московского областного музыкального колледжа стоит Евгений Волчков, дирижер НАОНИР им. Н. П. Осипова и руководитель ансамбля «Рапсодия».