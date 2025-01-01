Спектакль Богатырь Степан Ромашкин

Мы рады представить вам спектакль, рекомендованный для зрителей старше 5 лет. Это увлекательная история о русском богатыре Степане Ромашкине, который мечтает о славных подвигах, но стесняется своей нежной фамилии.
Несмотря на свою застенчивость, подвиги сами находят Степана. По сюжету, русской земле всегда нужен настоящий герой, способный защитить её от всех бед и напастей. Степан Ромашкин оказывается именно таким защитником, и его приключения станут настоящим испытанием на смелость и решимость.
Верным спутником нашего богатыря становится пронырливая и красноречивая Выхухоль. Этот персонаж не только помогает Степану в его приключениях, но и рассказывает зрителям о смелости и о том, как важно верить в собственные силы.
Спектакль обещает быть захватывающим и поучительным. Присоединяйтесь к Степану Ромашкину и его верному другу в их увлекательном путешествии по просторам русской земли!