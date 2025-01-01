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Билеты от 1700₽
Киноафиша Богатырь Степан Ромашкин

Спектакль Богатырь Степан Ромашкин

Постановка
Театр живого действия 0+
Возраст 0+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Приключения Степана Ромашкина: Спектакль для всей семьи

Мы рады представить вам спектакль, рекомендованный для зрителей старше 5 лет. Это увлекательная история о русском богатыре Степане Ромашкине, который мечтает о славных подвигах, но стесняется своей нежной фамилии.

Подвиги, которые находят героя

Несмотря на свою застенчивость, подвиги сами находят Степана. По сюжету, русской земле всегда нужен настоящий герой, способный защитить её от всех бед и напастей. Степан Ромашкин оказывается именно таким защитником, и его приключения станут настоящим испытанием на смелость и решимость.

Верный спутник и летописец

Верным спутником нашего богатыря становится пронырливая и красноречивая Выхухоль. Этот персонаж не только помогает Степану в его приключениях, но и рассказывает зрителям о смелости и о том, как важно верить в собственные силы.

Не упустите возможность!

Спектакль обещает быть захватывающим и поучительным. Присоединяйтесь к Степану Ромашкину и его верному другу в их увлекательном путешествии по просторам русской земли!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
12:00 от 1700 ₽

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