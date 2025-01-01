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Богатырь из теста/Нӧнчык патыр
Киноафиша Богатырь из теста/Нӧнчык патыр

Спектакль Богатырь из теста/Нӧнчык патыр

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 6+
Режиссер Роман Алексеев
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка о богатыре в Молодежном театре им. Мустая Карима

Приглашаем вас в волшебный мир сказки «Богатырь из теста» (Нӧнчык патыр), которая состоится в Молодежном театре им. Мустая Карима. Этот яркий и музыкальный спектакль основан на марийской народной сказке и обещает стать настоящим праздником для всей семьи!

Сюжет

История начинается в семье Пайберде с Унави, где, помолившись, они замесили тесто и оставили его на ночь в печи. Утром, к их удивлению, из печи доносится песня:

«Нӧнчык патыр, нӧнчык патыр,
Весь из теста сделан я!
Но на волю врется сила
Богатырская моя!»

Бог услышал их просьбу и послал им не просто мальчика, а настоящего богатыря, доброго и отважного. Нӧнчык патыр помогает своим родителям и соседям, а затем отправляется в путешествие, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Приключения Нӧнчык Патыра

На своем пути Нӧнчык патыр встречает верных друзей — Кӱртньӧ патыр и Пӱнчӧ патыр. Вместе они должны противостоять трехголовой Аждаге, которая заточила в подземном царстве девушек-красавиц. Среди них оказались сестра, невеста и родители Нӧнчык патыра.

Почему стоит посетить?

Спектакль отличает хороший актерский ансамбль, интересная игра, а также красивые декорации и костюмы. «Богатырь из теста» станет увлекательным зрелищем не только для детей, но и для взрослых зрителей. Это отличная возможность погрузиться в мир марийской культуры и насладиться настоящим театральным искусством.

Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 16 сентября
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
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