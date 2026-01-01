Оповещения от Киноафиши
Богатые невесты
Богатые невесты

Спектакль Богатые невесты

Постановка
Алеко 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Богатые невесты. Лирическая музыкальная комедия

Театр «АЛЕКО» представляет постановку пьесы Александра Островского «Богатые невесты» — яркий образец русской классической драматургии в жанре лирической музыкальной комедии. Здесь соединяются глубокое знание человеческой натуры и красота языка великого драматурга. Перипетии страстей и характеров создают живую атмосферу, которая всегда волнует душу русского человека.

Музыкальная палитра спектакля разнообразна: в ней органично сливаются и старинные вальсы, и народные мелодии, и цыганские песни. Ажурная мелодическая вязь живой гитары и скрипки придает спектаклю особый шарм. В постановке участвует цыганский ансамбль, что акцентирует атмосферу традиционной русской дачной жизни.

Дачные интриги и страсти

Дачная жизнь полна страстей, забавных сюжетов и неожиданных встреч. В окружении цветущих палисадников и темных аллей разворачиваются комические и трагические события. Влюбленный генерал снимает дачу для своей «племянницы», что вызывает разные интриги. Но молодой фавориткой очарован не он один.

Вторую любовную интригу составляет богатая купчиха, которая решительно нацелилась на замужество и прилагает к этому большие, порой комические, усилия. Интересно, что в 21 веке пьеса Островского оказывается актуальной. В сложных жизненных ситуациях людям бывает трудно сохранить себя и свое достоинство. Преодолеть страсти и желания — нелегкая задача.

Деньги, карьера и расчеты остаются важными, но подлинные человеческие ценности не изменились с тех пор: любовь, жертвенность, благородство, сострадание и прощение. Всегда есть возможность вернуться к непростой, но светлой жизни и к своей душе, даже если путь к этому непрост.

Март
1 марта воскресенье
19:00
Алеко Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 42

Фотографии

Богатые невесты Богатые невесты Богатые невесты Богатые невесты

