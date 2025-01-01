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Богатые невесты. Новый сезон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Богатые невесты. Новый сезон

Спектакль Богатые невесты. Новый сезон

Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лирическая комедия по мотивам пьес Александра Островского «Богатые невесты» и «Невольницы»

Лирическая комедия режиссера Кирилла Вытоптова, созданная по мотивам пьес Александра Островского «Богатые невесты» и «Невольницы», предлагает зрителям уникальную смесь классической драматургии и современного театрального подхода. Пьеса в пьесе и пародийный элемент сериала внутри самого театрального действия создают необычную и динамичную атмосферу.

Переплетение времен: от Островского до наших дней

Герои спектакля перемещаются между временем, когда Островский писал свои пьесы, и современностью, что позволяет увидеть параллели между эпохами. Два сюжета переплетаются, приводя к неожиданной развязке и раскрывая, как вечные темы любви и денег остаются актуальными во все времена.

Современные «содержанки» и поиски счастья

Спектакль затрагивает тему современных «содержанок» и их поисков счастья, ставя перед зрителями вопросы о ценности любви, материального благополучия и человеческих отношений в условиях современных реалий. Это история о том, как любовь и деньги переплетаются, создавая новые формы счастья и самоопределения в современном обществе.

Режиссер
Кирилл Вытоптов
В ролях
Елизавета Базыкина
Андро Симонишвили
Сергей Чонишвили
Наталья Щукина
Анна Бегунова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽
27 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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