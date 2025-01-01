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Бог ездит на велосипеде
Киноафиша Бог ездит на велосипеде

Спектакль Бог ездит на велосипеде

Постановка
Пермский молодежный театр 12+
Режиссер Илья Лямин
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Подростковая история про отношения с родителями по одноименной пьесе И. Васьковской и Д. Уткиной

Приглашаем вас на впечатляющий спектакль «Маски», созданный по одноименной пьесе И. Васьковской и Д. Уткиной. Этот захватывающий спектакль проникает в самую суть подростковых переживаний и отношений с родителями, затрагивая актуальные темы непонимания и социальной изоляции.

О чем спектакль?

Главный герой и его друзья сталкиваются с давлением, которое накладывает общество, и с внутренними конфликтами, связанными с поиском своей идентичности. Они носят маски, пытаясь соответствовать ожиданиям окружающих, но при этом теряют связь с собственными чувствами и желаниями.

Режиссер и команда

Спектакль поставил талантливый режиссер Илья Лямин, известный своими глубокими и чувствительными работами. Его подход к материалу позволяет зрителям увидеть себя и свои переживания на сцене, сопереживать героям и задумываться о значимости искренности в отношениях.

Почему стоит посмотреть?

«Маски» — это не просто спектакль, а отражение реальности, с которой сталкиваются многие подростки. Он поднимает важные вопросы о том, как трудно быть понятым и принятым, а также о том, как важно быть верным себе. Это история, которая может резонировать с каждым из нас, независимо от возраста.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную работу на сцене. Мы ждем вас на спектакле «Маски»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 6 сентября
Пермский молодежный театр Пермь, Мира, 11
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