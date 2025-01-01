Меню
Киноафиша Бог ездит на велосипеде

Спектакль Бог ездит на велосипеде

Постановка
Мой театр 16+
Режиссер Евгений Эпов
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Бог ездит на велосипеде» в Новосибирске

«Бог ездит на велосипеде» — это новый спектакль, который можно увидеть в «Моем театре» в Новосибирске. Режиссером постановки выступил Евгений Эпов, известный своими смелыми и нестандартными решениями в театре.

О чем спектакль?

Спектакль основан на оригинальном сюжете, который затрагивает важные философские темы. В центре действия — история о поисках смысла жизни и стремлении к свободе. Каждый персонаж сталкивается с собственными внутренними демонами и стремится понять, как найти свое место в мире.

Где и когда?

Спектакль пройдет на сцене «Моего театра» в Новосибирске. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку! Билеты уже в продаже, количество мест ограничено.

