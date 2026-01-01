Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Body and soul / Душа и тело
Киноафиша Body and soul / Душа и тело

Спектакль Body and soul / Душа и тело

12+
Возраст 12+

О спектакле

Джазовые ритмы от сибирского диксиленда

Концертная программа «Body and soul / Душа и тело» в исполнении джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» готова удивить поклонников музыки в Новосибирске. Этот проект объединяет классические джазовые композиции с современными аранжировками, что позволит зрителям насладиться как известными мелодиями, так и свежими интерпретациями знаменитых произведений.

Сибирский диксиленд — это не просто оркестр, это сообщество музыкантов, зарекомендовавших себя на российской джазовой сцене. Их выступления отличает яркость и spontaneity, что делает каждое выступление уникальным. Вместе с талантливыми исполнителями, в программе также участвуют приглашенные артисты, что добавляет еще больше разнообразия и свежести.

О джазе и его влиянии

Джаз, как жанр, возник в начале 20 века в США и быстро завоевал популярность во всем мире. Он стал символом свободы и самовыражения, а сочетание различных музыкальных стилей делает его всегда актуальным. В концерте «Body and soul / Душа и тело» зрители смогут оценить не только техническое мастерство исполнителей, но и эмоциональную глубину музыки.

Не упустите возможность

Если вы любит джаз и хотите насладиться живой музыкой в исполнении профессионалов, то концерт «Body and soul / Душа и тело» - это идеальное событие для вашего вечера. Не забудьте заранее приобрести билеты, чтобы стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на спектакль Body and soul / Душа и тело

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября суббота
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
4 октября воскресенье
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

В ближайшие дни

Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью
6+
Балет Современный танец

Балет Аллы Духовой «Тодес». Превью

30 октября в 19:00 Дом ученых
от 2500 ₽
Танцующая в темноте
16+
Драма

Танцующая в темноте

26 августа в 19:00 Старый дом
от 1000 ₽
Приключения Буратино
0+
Детский Кукольный

Приключения Буратино

5 сентября в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше