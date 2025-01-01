Меню
Бодрый новогодний джаз!
Билеты от 1000₽
Бодрый новогодний джаз!

Бодрый новогодний джаз!

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Бодрый джаз в клубе «Jam club»

Театральный центр «Jam club» рад представить программу «Бодрый джаз», которая станет отличным дополнением к вашему вечеру. Здесь выступят лучшие джазмены города, готовые поразить слушателей ритмами свинга, бибопа и фьюжна.

Музыка, которая вдохновляет

Программа «Бодрый джаз» обещает создать уникальную атмосферу, где музыка и вечерняя обстановка объединятся, чтобы вы могли завершить день с гармонией в душе. Исполнители, участники программы, известны своим мастерством и артистизмом, что добавляет особый колорит каждому выступлению.

Для любителей джаза

Эта программа будет интересна как истинным ценителям джазовой музыки, так и тем, кто только начинает открывать для себя этот удивительный жанр. Удобное месторасположение и уютная обстановка «Jam club» сделают вечер незабываемым.

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой в компании друзей или близких. Мы ждем вас на нашем концерте!

Январь
10 января суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

