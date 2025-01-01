Меню
Бодрый джаз 2025!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бодрый джаз 2025!

Бодрый джаз 2025!

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт "Бодрый джаз" в Jam Club

В Москве в клубе Jam Club, расположенном по адресу улица Сретенка, дом 11, состоится выступление лучших джазовых музыкантов города. Эти исполнители славятся своими живыми импровизациями в таких стилях, как свинг, бибоп и фьюжн.

Узнайте о программе

Программа концерта "Бодрый джаз" включает в себя лёгкие и ритмичные композиции, создающие расслабляющую атмосферу. Это идеальное пространство для тех, кто хочет насладиться живой музыкой в непринуждённой обстановке.

Удобства клуба

В Jam Club оборудованы два зала с качественным звуком и светом. Также предусмотрена видеотрансляция между ними, что добавляет интереса к мероприятию и позволяет зрителям полностью сосредоточиться на выступлении.

Почему стоит посетить

Если вы цените джаз и хотите провести вечер в компании талантливых музыкантов, этот концерт — отличная возможность. Не упустите шанс насладиться живым звуком и великолепной атмосферой!

Купить билет на концерт Бодрый джаз 2025!

Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
27 декабря суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

