Бодрый джаз-2025!

Погружение в мир джаза: новая программа «Бодрый джаз»

С огромным удовольствием наш джаз-клуб приглашает вас окунуться в атмосферу бодрости и изысканного звучания в рамках новой программы «Бодрый джаз». Каждый четверг с 20:00 до 22:00 гости смогут зарядиться энергией под аккомпанемент живых джазовых импровизаций.

Новый взгляд на вечер буднего дня

«Бодрый джаз» предлагает вам по-новому открыть для себя вечер буднего дня. Вместо суеты мегаполиса вы окажетесь в расслабляющей и вдохновляющей атмосфере, где каждая нота пробуждает тело и разум.

Лучшие джазмены города

Мы собрали лучших джазменов города, чтобы для вас звучали бодрые и лёгкие ритмы свинга, бибопа и фьюжна. Это сочетание ритмичной музыки и вечерней атмосферы позволит вам завершить день в гармонии с собой и миром.

Не пропустите!

Приходите и наслаждайтесь незабываемыми вечерами в нашем джаз-клубе. Откройте для себя новые грани музыки и позвольте себе расслабиться в компании хороших друзей и живого звука.