Бодлер. Дитя Полуночи... Черная Венера. К Жанне Дюваль...
16+
О спектакле

Творчество и страсть: спектакль о поэте Бодлере и его музе

Спектакль «Бодлер. Дитя Полуночи… Черная Венера. К Жанне Дюваль…» — это уникальная театральная постановка, исследующая жизнь и трагическую любовь французского поэта Шарля Бодлера и его главной музе, Жанне Дюваль. Пьеса погружает зрителей в мир страсти, безумия и творчества, раскрывая глубину отношений между поэтом и его «Черной Венерой».

В строках спектакля звучат философские размышления Бодлера о любви и смерти. Как писал поэт: В тебе небесный луч иль отблеск инфернальный? Какая разница, и что за дело мне… Коль ты откроешь дверь и жестом театральным укажешь вечный путь в незнаемой стране…

История любви Бодлера и Дюваль началась в 1842 году, когда Жанна оставила родное Гаити и переехала во Францию. Их союз продлился два десятилетия. Дюваль стала самой дорогой женщиной для Бодлера, и он посвятил ей множество стихов, включая «Балкон», «Экзотический аромат», «Шевелюра», «Sed non satiata» и «Танцующая змея».

Бодлер называл Жанну своей черной Венерой, символизировавшей для него опасную красоту и тайну креольской женщины XIX века. Этот спектакль — не только дань поэту, но и глубокое исследование его внутреннего мира и страстной любви.

Актерский состав

  • Александр Федоров
  • Елена Мерцалова
  • Владимир Комогорцев
  • За роялем: Иван Мокшин

Не пропустите шанс увидеть эту захватывающую постановку, которая обещает оставить глубокий след в душе каждого зрителя.

