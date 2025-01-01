Блюзовый вечер с Вадимом Иващенко

Винтажный ритм-н-блюз на сцене «Эссе»

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в эпоху 50-60-х годов — время, когда ритм-н-блюз завоевывал сердца слушателей. На сцене «Эссе» выступит выдающийся гитарист и мастер жанра Вадим Иващенко.

Кто такой Вадим Иващенко?

Вадим Иващенко родился 22 апреля 1975 года в Ростове-на-Дону. Он успел зарекомендовать себя как один из лучших музыкантов ритм-н-блюза, руководя популярной группой THE PRIDE. С 2001 года Вадим активно участвует в московской блюзовой и рок-н-ролльной сцене, сотрудничая с множеством известных музыкантов, такими как Михаил Мишурис, Михаил «Петрович» Соколов, «Мистер Твистер», Доктор Аграновский и многие другие.

Джемы с мировыми звездами

Иващенко не раз делил сцену с известными американскими и европейскими блюзменами, среди которых Дюк Робиллард, Лейзи Лестер, Кит Данн и Джон Праймер. Его стиль импровизации и мастерство исполнения делают его одним из самых ярких гитаристов России.

Стиль и вдохновение

Вадим свободно импровизирует, демонстрируя знание наследия великих блюзовых гитаристов — от Би Би Кинга до Стиви Рея Воэна. Он виртуозно владеет техникой игры на слайде, вызывая воспоминания о таких легендах, как Элмор Джеймс и «Хаунтдог» Тэйлор. Особое предпочтение Вадим отдает свинговой и джамп-блюзовой манере, вдохновляясь музыкой Тайни Краймза и Билла Дженнингса.

Состав группы

Вадим Иващенко — вокал, гитара

— вокал, гитара Эрнест Бондаренко — клавишные

— клавишные Александр Чиликин — бас

— бас Григорий Дерацуев — барабаны

Не упустите возможность насладиться настоящим блюзом в исполнении мастера! Концерт состоится на сцене «Эссе». Ждем вас!