Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Блюзовый вечер с Вадимом Иващенко

Блюзовый вечер с Вадимом Иващенко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Винтажный ритм-н-блюз на сцене «Эссе»

Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в эпоху 50-60-х годов — время, когда ритм-н-блюз завоевывал сердца слушателей. На сцене «Эссе» выступит выдающийся гитарист и мастер жанра Вадим Иващенко.

Кто такой Вадим Иващенко?

Вадим Иващенко родился 22 апреля 1975 года в Ростове-на-Дону. Он успел зарекомендовать себя как один из лучших музыкантов ритм-н-блюза, руководя популярной группой THE PRIDE. С 2001 года Вадим активно участвует в московской блюзовой и рок-н-ролльной сцене, сотрудничая с множеством известных музыкантов, такими как Михаил Мишурис, Михаил «Петрович» Соколов, «Мистер Твистер», Доктор Аграновский и многие другие.

Джемы с мировыми звездами

Иващенко не раз делил сцену с известными американскими и европейскими блюзменами, среди которых Дюк Робиллард, Лейзи Лестер, Кит Данн и Джон Праймер. Его стиль импровизации и мастерство исполнения делают его одним из самых ярких гитаристов России.

Стиль и вдохновение

Вадим свободно импровизирует, демонстрируя знание наследия великих блюзовых гитаристов — от Би Би Кинга до Стиви Рея Воэна. Он виртуозно владеет техникой игры на слайде, вызывая воспоминания о таких легендах, как Элмор Джеймс и «Хаунтдог» Тэйлор. Особое предпочтение Вадим отдает свинговой и джамп-блюзовой манере, вдохновляясь музыкой Тайни Краймза и Билла Дженнингса.

Состав группы

  • Вадим Иващенко — вокал, гитара
  • Эрнест Бондаренко — клавишные
  • Александр Чиликин — бас
  • Григорий Дерацуев — барабаны

Не упустите возможность насладиться настоящим блюзом в исполнении мастера! Концерт состоится на сцене «Эссе». Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 26 июля
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Plamenev
16+
Рок Русский рок
Plamenev
11 августа в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 2300 ₽
Елена Ваенга
16+
Эстрада Шансон
Елена Ваенга
8 марта в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 1500 ₽
Пика
16+
Хип-хоп
Пика
14 сентября в 18:00 Embargo
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше