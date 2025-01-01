Блюзовый вечер с Mr.KingBee

Музыка, проверенная временем. Концерт в клубе Эссе

Группа Mr.KingBee приглашает вас в увлекательное музыкальное путешествие, наполненное самыми яркими традициями 20 века. Их творчество можно сравнить с отборным табаком в кубинской сигаре: исключительно качественная музыка, прошедшая проверку временем. Это настоящая история, полная эмоций — от отчаяния до восторга, от горя до счастья.

Состав группы

Мехак Торосян — рояль, губная гармоника, вокал

— рояль, губная гармоника, вокал Сергей Черкун — гитара

— гитара Яна Торосян — бас

— бас Александр Борисов — ударные

Каждый участник группы приносит свои уникальные музыкальные навыки, создавая тем самым неповторимый звук и атмосферу на своих выступлениях. Приходите и насладитесь живой музыкой, которая способна вызвать воспоминания о моментах, полных чувств и эмоций.