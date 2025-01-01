Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блюзовый вечер с Mr.KingBee
Киноафиша Блюзовый вечер с Mr.KingBee

Блюзовый вечер с Mr.KingBee

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка от Mr.KingBee: Путешествие в мир 20 века

Группа Mr.KingBee приглашает вас на уникальный музыкальный спектакль, в который вплетены лучшие традиции 20-го века. Эта музыка, словно высококачественный кубинский табак в сигаре, проверена временем и оставляет глубокий след в душе.

Неповторимые эмоции и чувства

Вы окунетесь в настоящую историю, полную отчаяния и восторга, горя и счастья. Mr.KingBee создает музыкальные моменты, которые знакомы каждому из нас. Каждая композиция – это отражение эмоций, которые вы не раз испытывали в жизни.

Состав группы

  • Мехак Торосян – рояль, губная гармоника и вокал
  • Сергей Черкун – гитара
  • Яна Торосян – бас
  • Александр Борисов – ударные

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия и пережить незабываемые моменты вместе с Mr.KingBee!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 10 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты с АСО-оркестром
12+
Рок
Мировые рок-хиты с АСО-оркестром
6 сентября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 1550 ₽
Improv. Минск
18+
Юмор
Improv. Минск
20 сентября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Тайны джазового древа
6+
Джаз
Тайны джазового древа
30 августа в 14:00 Эссе
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше