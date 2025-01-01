Блюзовый вечер с Mr.KingBee

Музыка от Mr.KingBee: Путешествие в мир 20 века

Группа Mr.KingBee приглашает вас на уникальный музыкальный спектакль, в который вплетены лучшие традиции 20-го века. Эта музыка, словно высококачественный кубинский табак в сигаре, проверена временем и оставляет глубокий след в душе.

Неповторимые эмоции и чувства

Вы окунетесь в настоящую историю, полную отчаяния и восторга, горя и счастья. Mr.KingBee создает музыкальные моменты, которые знакомы каждому из нас. Каждая композиция – это отражение эмоций, которые вы не раз испытывали в жизни.

Состав группы

Мехак Торосян – рояль, губная гармоника и вокал

– рояль, губная гармоника и вокал Сергей Черкун – гитара

– гитара Яна Торосян – бас

– бас Александр Борисов – ударные

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия и пережить незабываемые моменты вместе с Mr.KingBee!