Блюзовый вечер с Mr. KingBee
Блюзовый вечер с Mr. KingBee

Блюзовый вечер с Mr. KingBee

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное путешествие с группой Mr.KingBee

Группа Mr.KingBee объединяет в своем творчестве лучшие музыкальные традиции 20-го века. Их музыка напоминает отборный вкус кубинской сигары — проверенная временем и полная глубоких эмоций.

История через музыку

Каждое выступление группы — это настоящая история отчаяния и восторга, горя и счастья. Их композиции заставляют вспомнить чувства, которые знакомы каждому из нас.

Состав группы

На сцене вы увидите:

  • Мехак Торосян — рояль, губная гармоника, вокал
  • Сергей Черкун — гитара
  • Яна Торосян — бас
  • Александр Борисов — ударные

Каждый из участников приносит в коллектив свою уникальную энергию, создавая тем самым завораживающую атмосферу на концертах.

Не пропустите!

Приходите на их выступление, чтобы насладиться искренней и глубокой музыкой, которая оставит след в вашем сердце. Это возможность погрузиться в мир эмоций и погрузиться в незабываемую атмосферу!

Купить билет на концерт Блюзовый вечер с Mr. KingBee

Март
4 марта среда
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

