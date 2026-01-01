Блюзовый вечер с Mr. KingBee

Музыкальное путешествие с группой Mr.KingBee

Группа Mr.KingBee объединяет в своем творчестве лучшие музыкальные традиции 20-го века. Их музыка напоминает отборный вкус кубинской сигары — проверенная временем и полная глубоких эмоций.

История через музыку

Каждое выступление группы — это настоящая история отчаяния и восторга, горя и счастья. Их композиции заставляют вспомнить чувства, которые знакомы каждому из нас.

Состав группы

На сцене вы увидите:

Мехак Торосян — рояль, губная гармоника, вокал

— рояль, губная гармоника, вокал Сергей Черкун — гитара

— гитара Яна Торосян — бас

— бас Александр Борисов — ударные

Каждый из участников приносит в коллектив свою уникальную энергию, создавая тем самым завораживающую атмосферу на концертах.

Не пропустите!

Приходите на их выступление, чтобы насладиться искренней и глубокой музыкой, которая оставит след в вашем сердце. Это возможность погрузиться в мир эмоций и погрузиться в незабываемую атмосферу!