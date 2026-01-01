Оповещения от Киноафиши
Блюзовый джем с Blues Doctors
Блюзовый джем с Blues Doctors

6+
О концерте

Вечер блюза с Blues Doctors

В джаз-клубе «EverJazz» пройдет концерт блюзовой группы Blues Doctors. Музыканты соберутся на одной сцене, чтобы вдохнуть новую жизнь в любимые блюз-рок композиции. Каждый джем уникален, создавая атмосферу, которая останется в памяти каждого присутствующего.

Этот концерт станет продолжением доброй традиции воскресных джемов с Blues Doctors. В этот вечер любители блюза и живой музыки смогут насладиться выступлениями различных исполнителей, которые привнесут что-то новое в каждую песню.

Джемы не повторяются, и каждый раз в зале царит удивительная атмосфера, созданная специальным образом для этой единственной ночи. Никогда не знаешь, каких музыкантов соберет на сцене музыкальная сила, но одно можно сказать точно — этот вечер будет таким, каким он должен быть.

Не упустите возможность стать частью этого жаркого блюзового джема с Blues Doctors — второго такого точно не будет!

 

Март
22 марта воскресенье
19:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 1100 ₽

