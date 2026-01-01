Блюз-рок. Blues Doctors

Большой зимний концерт в Екатеринбурге

28 января 2026 года в музыкальном клубе «Джой Паб» в Екатеринбурге пройдет большой зимний концерт, который подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

О концерте

В этом концерте вы сможете насладиться выступлениями талантливых артистов и музыкантов. Атмосфера клуба поможет создать уникальное настроение, подходящее для зимнего вечера. Не упустите возможность услышать живую музыку в исполнении ярких исполнителей.

Преимущества посещения

Концерт в клубе «Джой Паб» — это не только возможность насладиться музыкой, но и отличная возможность провести время в приятной компании. Уютная атмосфера клуба сделает ваш вечер незабываемым.