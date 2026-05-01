Блюз бранч
Билеты от 750₽
Блюз бранч

Возраст 6+
О концерте

Блюз-бранч в джаз-клубе Jam club

Каждую субботу наш джаз-клуб превращается в уютное музыкальное пространство, где звучат глубокие и проникновенные ритмы блюза. Гостям представляются живые выступления лучших блюз-исполнителей города, которые подарят неповторимую атмосферу и заряд вдохновения на весь день.

Музыкальная программа

Выступления музыкантов проходят с 15:00 до 17:00. Сбор гостей начинается с 14:00.

Атмосфера и меню

«Блюз Бранч» — это отличная возможность провести выходной с семьей, друзьями или любимым человеком. Легкие ритмы соула и фанка станут замечательным дополнением к вашему обеду или позднему завтраку. Живая музыка, вкусная еда и напитки в компании хороших людей подарят вам прекрасное настроение на весь день!

Скидки и вход

Мы рады предложить вам скидку 15% на блюда нашего меню. Вход на мероприятие стоит 500 рублей. Приглашайте близких и друзей, чтобы вместе насладиться этим незабываемым событием!

Незабываемые впечатления

Легендарные бранчи в «Джем Клуб Мьюзик» от продюсерской студии «Медиа Сад» — это не только возможность насладиться живой музыкой, но и отличный способ провести время с близкими. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания вместе с «Джем Клуб Мьюзик»!

30 мая суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
6 июня суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
13 июня суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
20 июня суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
27 июня суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
4 июля суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
11 июля суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
18 июля суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
25 июля суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
1 августа суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
8 августа суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
15 августа суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
22 августа суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
29 августа суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
5 сентября суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽
12 сентября суббота
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 750 ₽

