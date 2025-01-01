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BluesKitchen
Билеты от 800₽
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BluesKitchen

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Вдохновение афроамериканскими мотивами

BluesKitchen — группа музыкантов, основанная в 2023 году в Санкт-Петербурге. Команда, вдохновлённая классикой афроамериканской корневой музыки во всем её многообразии, исполняет как бессмертные гимны электрик-блюза, фанка и соула, так и современные композиции, пропитанные влиянием старой школы.

Завораживающие соло и проникновенный вокал

На концертах вас ждут завораживающие соло на электрогитаре и губных гармониках, а также нежный и насыщенный женский тембр с проникновенными блюзовыми нотками. Анастасия Искандарова, профессиональная вокалистка и идейный вдохновитель группы, является участницей и победительницей таких фестивалей, как «Ural Music Night», «Moscow jazz festival», а также конкурса «LJ Lanote Jazz Online Competition. Jazz Lovers».

Эмоции и энергия на сцене

Но самым важным, как говорят сами музыканты и их слушатели, являются эмоции и энергия, которыми команда делится со зрителями на своих концертах. Коллектив регулярно даёт концерты в клубах Санкт-Петербурга, а с 2024 года выступает и на музыкальных площадках Москвы.

Состав группы

  • Анастасия Искандарова — вокал
  • Николай Рогозин — губные гармоники
  • Александр Михайловский — электрогитара
  • Игорь Потапов — бас-гитара
  • Макс Беляков — барабаны

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 800 ₽
2 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 800 ₽

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