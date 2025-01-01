Вдохновение афроамериканскими мотивами

BluesKitchen — группа музыкантов, основанная в 2023 году в Санкт-Петербурге. Команда, вдохновлённая классикой афроамериканской корневой музыки во всем её многообразии, исполняет как бессмертные гимны электрик-блюза, фанка и соула, так и современные композиции, пропитанные влиянием старой школы.

Завораживающие соло и проникновенный вокал

На концертах вас ждут завораживающие соло на электрогитаре и губных гармониках, а также нежный и насыщенный женский тембр с проникновенными блюзовыми нотками. Анастасия Искандарова, профессиональная вокалистка и идейный вдохновитель группы, является участницей и победительницей таких фестивалей, как «Ural Music Night», «Moscow jazz festival», а также конкурса «LJ Lanote Jazz Online Competition. Jazz Lovers».

Эмоции и энергия на сцене

Но самым важным, как говорят сами музыканты и их слушатели, являются эмоции и энергия, которыми команда делится со зрителями на своих концертах. Коллектив регулярно даёт концерты в клубах Санкт-Петербурга, а с 2024 года выступает и на музыкальных площадках Москвы.

Состав группы