Блюзовый концерт в Ритм-Блюз Кафе

Программа «Blues In The Night» погружает зрителей в атмосферу ночного блюза, насыщенного искренними эмоциями и музыкой. Лидер коллектива, Алена Компанец, является одной из самых ярких блюз-рок вокалисток на московской сцене. Её мощный голос и эмоциональная точность, в сочетании с честностью на сцене, создают ощущение художественной завершенности.

Зрителей ожидает насыщенная программа, наполненная блюзовыми риффами, живыми импровизациями и аутентичным звучанием. В этот вечер на сцене выступят харизматичные гости, каждый из которых привнесет свое уникальное звучание и настроение.

Это событие обещает стать стильным и незабываемым музыкальным праздником, приуроченным к дню рождения Алены Компанец. Не упустите возможность стать частью этого особого вечера!

Состав музыкантов: