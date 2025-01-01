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Blues Brunch
Билеты от 500₽
Киноафиша Blues Brunch

Blues Brunch

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Blues Brunch в Jam Club: Музыкальный выходной

Каждую субботу наш джаз-клуб превращается в уютное музыкальное пространство, где звучат глубокие и проникновенные ритмы блюза. Приглашаем вас на Blues Brunch — живое выступление лучших блюз-исполнителей города, которое подарит вам неповторимую атмосферу и заряд вдохновения на весь день.

Время и место

Выступления музыкантов проходят с 15:00 до 17:00. Сбор гостей начинается с 14:00.

Отдых с близкими

Blues Brunch — это отличная возможность провести выходной с семьей, друзьями или любимым человеком. Легкие ритмы соула и фанка станут прекрасным дополнением к вашему обеду или позднему завтраку.

Вкусная еда и напитки

В Jam Club вас ждет живая музыка, вкусная еда и напитки в компании хороших людей, что создаст отличное настроение на весь день. Кроме того, мы рады предложить вам скидку 15% на блюда нашего меню.

Стоимость и атмосфера

Вход на мероприятие составляет 500 рублей. Пригласите своих близких и друзей, чтобы вместе насладиться этим уникальным событием. Легендарные бранчи в Jam Club — это не только возможность насладиться живой музыкой, но и отличный способ провести время с близкими и создать незабываемые воспоминания.

Присоединяйтесь к нам на Blues Brunch и погружайтесь в мир музыки и вкуса!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
2 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
9 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
16 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
23 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
30 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
6 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
13 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
20 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
27 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
4 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
11 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
18 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
25 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
1 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
8 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
15 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
22 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽
29 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
14:00 от 500 ₽

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