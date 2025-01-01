Blues Brunch в Jam Club: Музыкальный выходной

Каждую субботу наш джаз-клуб превращается в уютное музыкальное пространство, где звучат глубокие и проникновенные ритмы блюза. Приглашаем вас на Blues Brunch — живое выступление лучших блюз-исполнителей города, которое подарит вам неповторимую атмосферу и заряд вдохновения на весь день.

Время и место

Выступления музыкантов проходят с 15:00 до 17:00. Сбор гостей начинается с 14:00.

Отдых с близкими

Blues Brunch — это отличная возможность провести выходной с семьей, друзьями или любимым человеком. Легкие ритмы соула и фанка станут прекрасным дополнением к вашему обеду или позднему завтраку.

Вкусная еда и напитки

В Jam Club вас ждет живая музыка, вкусная еда и напитки в компании хороших людей, что создаст отличное настроение на весь день. Кроме того, мы рады предложить вам скидку 15% на блюда нашего меню.

Стоимость и атмосфера

Вход на мероприятие составляет 500 рублей. Пригласите своих близких и друзей, чтобы вместе насладиться этим уникальным событием. Легендарные бранчи в Jam Club — это не только возможность насладиться живой музыкой, но и отличный способ провести время с близкими и создать незабываемые воспоминания.

Присоединяйтесь к нам на Blues Brunch и погружайтесь в мир музыки и вкуса!