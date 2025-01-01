Blues & Soul Jam

Импровизация и классика

Открытый джем — это живое воплощение традиционного блюза и классического соула в импровизационной манере. Музыканты собираются непосредственно перед выступлением, чтобы создать магию на сцене.

Хиты легендарных исполнителей

Вас ждут композиции таких звезд, как BB King, Muddy Waters, Aretha Franklin, Elmore James, Freddie King, J.J. Cale, Robert Johnson, Bobby Blue Bland, Otis Rush, Etta James, Bill Withers и многих других.

Присоединяйтесь к джему

Участие открыто для вокалистов, гитаристов, клавишников, духовых, басистов и барабанщиков. Для джемующих вход бесплатный — достаточно записаться у ведущего джема заранее через Telegram или лично в клубе.

Кто на сцене

Ведущий: Дмитрий Катышев — один из лучших слайд-гитаристов в блюзовом жанре.

Соведущая: Зинаида Алимова (вокал).

Хоумбенд: Данила Ленци (барабаны) и Руслан Бассмэн (бас-гитара).

Расписание и стоимость

Начало в 20:00, окончание в 22:00.