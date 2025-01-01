Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Blues & Soul Jam
Билеты от 700₽
Киноафиша Blues & Soul Jam

Blues & Soul Jam

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Импровизация и классика

Открытый джем — это живое воплощение традиционного блюза и классического соула в импровизационной манере. Музыканты собираются непосредственно перед выступлением, чтобы создать магию на сцене.

Хиты легендарных исполнителей
Вас ждут композиции таких звезд, как BB King, Muddy Waters, Aretha Franklin, Elmore James, Freddie King, J.J. Cale, Robert Johnson, Bobby Blue Bland, Otis Rush, Etta James, Bill Withers и многих других.

Присоединяйтесь к джему
Участие открыто для вокалистов, гитаристов, клавишников, духовых, басистов и барабанщиков. Для джемующих вход бесплатный — достаточно записаться у ведущего джема заранее через Telegram или лично в клубе.

Кто на сцене

  • Ведущий: Дмитрий Катышев — один из лучших слайд-гитаристов в блюзовом жанре.
  • Соведущая: Зинаида Алимова (вокал).
  • Хоумбенд: Данила Ленци (барабаны) и Руслан Бассмэн (бас-гитара).

Расписание и стоимость
Начало в 20:00, окончание в 22:00.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
30 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
6 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
13 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
20 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
27 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
3 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
10 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
17 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
24 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
1 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
8 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
15 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
22 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
29 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
5 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
12 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽
26 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
27 июля в 18:45 Руки вверх!
от 1290 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
26 июля в 21:00 Жаровня
от 1890 ₽
Classic Rock Legend Show
18+
Рок
Classic Rock Legend Show
22 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше