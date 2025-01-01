Спектакль Blue Times

«Blue Times» — это уникальный перформанс, созданный в коллаборации танцовщиц Алевтины Грунтовской, Полины Прокопьевой и Валентины Луценко. Музыку к постановке написал композитор Андреас Мустукис.
Целью этого проекта является создание пространства для глубокого исследования темы любви. Авторы работают с феноменом синестезии — удивительной способностью восприятия, при которой стимул в одной сенсорной системе вызывает непроизвольный отклик в другой. В контексте перформанса исследуются различные формы любви: к человеку, к пространству и к цвету.
В греческом языке существует множество слов, описывающих различные оттенки любви: эрос, филио, людус, сторге, прагма, маниа, агапе. Эти термины становятся частью пластической и голосовой партитуры, обогащая восприятие зрителей.
Перформанс «Blue Times» воплощает природу любви через движение, звук и цвет, создавая парадоксальную связь между видимым и слышимым. Гипс, используемый в сценографии, символизирует поддержку телесных образов. Он представляется в трех состояниях: жидком — для нанесения на кожу, твердом — в виде гипсовых бюстов, и разрушенном — осыпающемся на пол.
Перформанс не предполагает зрительской рассадки, что создает особую атмосферу вовлеченности. В основе идеи лежит работа Алевтины Грунтовской и Елены Лисной. Исполнителями выступают Полина Прокопьева, Валентина Луценко и сама Алевтина Грунтовская.
Не пропустите этот захватывающий перформанс, который погружает зрителей в мир любви и синестезии!