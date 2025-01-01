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Blue Times
Киноафиша Blue Times

Спектакль Blue Times

12+
Продолжительность 38 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Перформанс «Blue Times» — Исследование любви через синестезию

«Blue Times» — это уникальный перформанс, созданный в коллаборации танцовщиц Алевтины Грунтовской, Полины Прокопьевой и Валентины Луценко. Музыку к постановке написал композитор Андреас Мустукис.

Тематика и концепция

Целью этого проекта является создание пространства для глубокого исследования темы любви. Авторы работают с феноменом синестезии — удивительной способностью восприятия, при которой стимул в одной сенсорной системе вызывает непроизвольный отклик в другой. В контексте перформанса исследуются различные формы любви: к человеку, к пространству и к цвету.

Языковая палитра любви

В греческом языке существует множество слов, описывающих различные оттенки любви: эрос, филио, людус, сторге, прагма, маниа, агапе. Эти термины становятся частью пластической и голосовой партитуры, обогащая восприятие зрителей.

Синестезия в движении, звуке и цвете

Перформанс «Blue Times» воплощает природу любви через движение, звук и цвет, создавая парадоксальную связь между видимым и слышимым. Гипс, используемый в сценографии, символизирует поддержку телесных образов. Он представляется в трех состояниях: жидком — для нанесения на кожу, твердом — в виде гипсовых бюстов, и разрушенном — осыпающемся на пол.

Формат и исполнители

Перформанс не предполагает зрительской рассадки, что создает особую атмосферу вовлеченности. В основе идеи лежит работа Алевтины Грунтовской и Елены Лисной. Исполнителями выступают Полина Прокопьева, Валентина Луценко и сама Алевтина Грунтовская.

Команда проекта

  • Композитор: Андреас Мустукис
  • Художник по свету: Александр Голубев
  • Художник по звуку: Денис Одум
  • Проекция: Наталия Суворова
  • Визажист: Марья Козлова
  • Скульптуры: мастерская А. М. Опекушина

Не пропустите этот захватывающий перформанс, который погружает зрителей в мир любви и синестезии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
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