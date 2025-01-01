Спектакль Blue Times

Перформанс «Blue Times» — Исследование любви через синестезию

«Blue Times» — это уникальный перформанс, созданный в коллаборации танцовщиц Алевтины Грунтовской, Полины Прокопьевой и Валентины Луценко. Музыку к постановке написал композитор Андреас Мустукис.

Тематика и концепция

Целью этого проекта является создание пространства для глубокого исследования темы любви. Авторы работают с феноменом синестезии — удивительной способностью восприятия, при которой стимул в одной сенсорной системе вызывает непроизвольный отклик в другой. В контексте перформанса исследуются различные формы любви: к человеку, к пространству и к цвету.

Языковая палитра любви

В греческом языке существует множество слов, описывающих различные оттенки любви: эрос, филио, людус, сторге, прагма, маниа, агапе. Эти термины становятся частью пластической и голосовой партитуры, обогащая восприятие зрителей.

Синестезия в движении, звуке и цвете

Перформанс «Blue Times» воплощает природу любви через движение, звук и цвет, создавая парадоксальную связь между видимым и слышимым. Гипс, используемый в сценографии, символизирует поддержку телесных образов. Он представляется в трех состояниях: жидком — для нанесения на кожу, твердом — в виде гипсовых бюстов, и разрушенном — осыпающемся на пол.

Формат и исполнители

Перформанс не предполагает зрительской рассадки, что создает особую атмосферу вовлеченности. В основе идеи лежит работа Алевтины Грунтовской и Елены Лисной. Исполнителями выступают Полина Прокопьева, Валентина Луценко и сама Алевтина Грунтовская.

Команда проекта

Композитор: Андреас Мустукис

Андреас Мустукис Художник по свету: Александр Голубев

Александр Голубев Художник по звуку: Денис Одум

Денис Одум Проекция: Наталия Суворова

Наталия Суворова Визажист: Марья Козлова

Марья Козлова Скульптуры: мастерская А. М. Опекушина

Не пропустите этот захватывающий перформанс, который погружает зрителей в мир любви и синестезии!