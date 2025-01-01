Меню
Blue Times
Киноафиша Blue Times

Спектакль Blue Times

16+
Продолжительность 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Перформанс «Blue Times» на новой сцене Александринского театра: исследование любви через искусство

«Blue Times» — это уникальный перформанс, созданный талантливыми танцовщицами Еленой Лисной, Алевтиной Грунтовской и Валентиной Луценко. Музыка композитора Андреаса Мустукиса служит фоном для исследования темы любви в её многообразии. Этот проект — не просто танец, а глубокое погружение в синестезию, где тело и голос становятся инструментами для выражения человеческих переживаний.

Многообразие Любви

Перформанс обращается к различным формам любви и эмоциональным состояниям. В греческом языке существует множество слов, описывающих разные оттенки любви: эрос, филио, людус, сторге, прагма, маниа и агапе. Эти термины становятся основой для партитуры движений танцовщиц, создавая многогранное понимание любви через искусство.

Синестезия: Связь Видимого и Слышимого

Синестезия, как нейрологический феномен, проявляется в «Blue Times» через сочетание движений, звуков и цветов. Это парадоксальная связь между тем, что мы видим и слышим. Перформеры используют гипс в различных состояниях: жидком, твёрдом и разрушенном, что символизирует различные аспекты любви и человеческих переживаний.

Сценография и Визуальные Образы

В сценографии перформанса гипс играет ключевую роль. Жидкий гипс наносится на тела танцовщиц, застывая в процессе, создавая живые скульптуры. Твёрдые гипсовые бюсты размещаются вокруг танцовщиц, а разрушенный гипс падает на пол, символизируя хрупкость и трансформацию любви.

Команда Создателей

  • Перформеры: Елена Лисная, Алевтина Грунтовская, Валентина Луценко
  • Композитор: Андреас Мустукис
  • Саунд-артист: Виктория Харкевич
  • Художник по свету: Анатолий Ляпин
  • Визажист: Марья Козлова

Не упустите возможность погрузиться в мир «Blue Times» и исследовать тонкие грани любви через перформанс, который оставит неизгладимое впечатление!

Фотографии

