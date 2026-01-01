Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Киноафиша
Блондинка КсЮ. Большой сольный концерт
Блондинка КсЮ. Большой сольный концерт
16+
рок
Возраст
16+
Билеты от 1000₽
О концерте
Блондинка КсЮ. Большой сольный концерт в Москве. Презентация нового альбома.
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Октябрь
30 октября
пятница
20:00
Stereopeople
Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
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от 1000 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Музыка Союзмультфильма с песочной анимацией
20 декабря в 13:00
Дом музыки
от 900 ₽
18+
Рок
Сергей Галанин и группа СерьГа
24 августа в 21:00
Petter
от 7500 ₽
18+
Джаз
Шансон
Настасья Самбурская
11 сентября в 20:00
Magnus Locus
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