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Блондинка КсЮ. Большой сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Блондинка КсЮ. Большой сольный концерт

Блондинка КсЮ. Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте

Блондинка КсЮ. Большой сольный концерт в Москве. Презентация нового альбома.

Купить билет на концерт Блондинка КсЮ. Большой сольный концерт

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Октябрь
30 октября пятница
20:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1000 ₽

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