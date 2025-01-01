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Блонди
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Спектакль Блонди

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Блонди» на фестивале «Золотая Августина»

Независимый театр «READY OR NOT?!» из Санкт-Петербурга представляет спектакль «Блонди» в рамках 3-го театрального фестиваля «Золотая Августина». Эта абсурдистская пьеса, написанная Дмитрием Богославским, предлагает уникальный взгляд на жизнь и внутренние терзания нацистского врача Людвига Штумпфегера.

О чем спектакль?

В «Блонди» душевные страдания главного героя обретает форму четырех щенков — четырех всадников апокалипсиса. Однако на самом деле это всего лишь четыре женщины, застрявшие в сознании безумца. Спектакль исследует тему сохранения человеческого лица в мире, где все уже потеряло свои очертания.

Философия и смысл

«Блонди» — это не просто постановка, это исповедь без искупления. На сцене разворачивается суд, где подсудимый сам выносит себе приговор. Это глубокая и провокационная работа, заставляющая зрителей задуматься о моральных дилеммах и о том, что значит оставаться человеком в безумном мире.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию, которая оставляет незабываемое впечатление. «Блонди» — это спектакль, который стоит увидеть, особенно в контексте актуальных вопросов о человеческой природе и нашем месте в обществе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
18:00 от 800 ₽

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