Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блокадный воробушек
Киноафиша Блокадный воробушек

Спектакль Блокадный воробушек

6+
Режиссер Юлия Морева
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по повести Анны Пономаревой в Театральной Долине

В Театральной Долине ожидается премьера спектакля «Блокадный воробушек» по повести Анны Пономаревой «Никогда не сдавайся!». История рассказывает о юной Анечке, которая вместе с родителями переживает блокаду Ленинграда, эвакуацию и возвращение домой после войны.

Эти слова стал основополагающими для Анечки: «Никогда не сдавайся!» — сказал ей папа в самые трудные моменты блокады. Спектакль предлагает зрителям типичную, но острое переживание войны через детские глаза, что делает его особенно трогательным. Он предназначен для семейного просмотра и будет интересен всем, кто ищет глубокие и эмоциональные постановки.

Создатели спектакля

Автор инсценировки, сценограф и режиссёр — Юлия Морева.

Художественное оформление — Евгения Жердель.

О спектакле

Продолжительность спектакля составляет 50 минут без антракта, а возрастное ограничение — 8+. Этот спектакль стал лауреатом международного фестиваля «Кукарт» в номинации «Лучший спектакль о Блокаде Ленинграда» в 2023 году.

Источник: vk.com

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше