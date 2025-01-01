Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блокадный дневник Александринки
Киноафиша Блокадный дневник Александринки

Спектакль Блокадный дневник Александринки

Постановка
Александринский театр 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блокадный дневник Александринского театра: моноспектакль Семёна Сытника

Моноспектакль заслуженного артиста России Семёна Сытника «Блокадный дневник» основан на документальном материале и посвящён трагическим событиям блокады Ленинграда. Во время блокады Александринский театр стал убежищем для более чем 200 человек, включая сотрудников театра и актёров, которые остались в городе по разным причинам.

Исторический контекст

В блокадные годы театр находился под руководством Николая Владимировича Левицкого, назначенного комендантом здания и начальником штаба МПВО. Левицкий, бывший кадровый офицер царской армии, известный своей честностью и чувством долга, организовал жизнь театра в это трудное время. Труппа вернулась в Ленинград летом 1944 года и осенью возобновила свои спектакли на родной сцене, продолжая свою миссию в послевоенные годы.

Документальная основа

Спектакль основывается на записях Левицкого, архивах Александринского театра и Театра музыкальной комедии, а также воспоминаниях Николая Константиновича Черкасова и его супруги Нины Николаевны Черкасовой, Веры Аркадьевны Мичуриной-Самойловой. Эти материалы помогают воссоздать блокадный дневник, который мог бы вести Левицкий, рассказывая о жизни театра, ставшего не только домом, но и бомбоубежищем. Спектакль представляет собой правдивый рассказ о блокадном времени, отражая не только трагедию, но и стойкость людей, выживавших в условиях блокады.

Сцены и воспоминания

В спектакле включена сцена репетиции оперетты Имре Кальмана «Сильва», что напоминает о том, как в блокадные дни на сцене театра шли спектакли Театра музыкальной комедии. В годы блокады труппа Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (так назывался театр тогда) находилась в эвакуации в Новосибирске, где работала на сцене театра «Красный факел». В это время организовывались фронтовые бригады, проводились концертные программы и спектакли для фронта.

 

В ролях
Семен Сытник
Подборки
Спектакли Петербурга по советской эпохе Спектакли Петербурга по советской эпохе

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
12:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
12:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Ирина Пегова
6+
Творческий вечер
Ирина Пегова
12 февраля в 19:00 Капелла Санкт-Петербурга
от 1400 ₽
Плоды небытия
16+
Читки пьес
Плоды небытия
2 августа в 19:00 Театр Поколений
от 1300 ₽
Слишком женатый таксист
18+
Комедия
Слишком женатый таксист
11 декабря в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше