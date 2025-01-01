Спектакль Блокадный дневник Александринки

Блокадный дневник Александринского театра: моноспектакль Семёна Сытника

Моноспектакль заслуженного артиста России Семёна Сытника «Блокадный дневник» основан на документальном материале и посвящён трагическим событиям блокады Ленинграда. Во время блокады Александринский театр стал убежищем для более чем 200 человек, включая сотрудников театра и актёров, которые остались в городе по разным причинам.

Исторический контекст

В блокадные годы театр находился под руководством Николая Владимировича Левицкого, назначенного комендантом здания и начальником штаба МПВО. Левицкий, бывший кадровый офицер царской армии, известный своей честностью и чувством долга, организовал жизнь театра в это трудное время. Труппа вернулась в Ленинград летом 1944 года и осенью возобновила свои спектакли на родной сцене, продолжая свою миссию в послевоенные годы.

Документальная основа

Спектакль основывается на записях Левицкого, архивах Александринского театра и Театра музыкальной комедии, а также воспоминаниях Николая Константиновича Черкасова и его супруги Нины Николаевны Черкасовой, Веры Аркадьевны Мичуриной-Самойловой. Эти материалы помогают воссоздать блокадный дневник, который мог бы вести Левицкий, рассказывая о жизни театра, ставшего не только домом, но и бомбоубежищем. Спектакль представляет собой правдивый рассказ о блокадном времени, отражая не только трагедию, но и стойкость людей, выживавших в условиях блокады.

Сцены и воспоминания

В спектакле включена сцена репетиции оперетты Имре Кальмана «Сильва», что напоминает о том, как в блокадные дни на сцене театра шли спектакли Театра музыкальной комедии. В годы блокады труппа Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (так назывался театр тогда) находилась в эвакуации в Новосибирске, где работала на сцене театра «Красный факел». В это время организовывались фронтовые бригады, проводились концертные программы и спектакли для фронта.