Спектакль Блок. Кармен. Любовь

Страсть и Музыка: Спектакль «Кармен» по Александру Блоку

В этом месяце зрители театра смогут насладиться уникальным спектаклем, основанным на знаменитом цикле «Кармен» Александра Блока. Этот поэтический шедевр был написан менее чем за десять дней и вдохновлен оперной дивой Любовью Андреевой-Дельмас.

Муза и История

Любовь Андреева-Дельмас стала музой Блока, и их страсть, заключенная в утонченные музыкальные формы, заиграет на сцене. В отличие от традиционных представлений о цыганской тематике, здесь акцент будет сделан на тонкие нюансы и эмоциональную глубину.

Музыка спектакля выполнена в французском стиле, что подчеркивает оригинальность текста новеллы. Интересно, что мать Любови Дельмас была не просто француженкой, а также преподавала вокал, что, безусловно, повлияло на ее творческий путь.

Перед спектаклем

Перед началом спектакля гостей ждет увлекательная экскурсия по мемориальной квартире Л. Н. Бенуа. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу искусства и узнать больше о жизни и творчестве великих мастеров.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого театрального события, которое обещает стать настоящим праздником для любителей поэзии и музыки!