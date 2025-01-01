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Блок. Кармен. Любовь
Киноафиша Блок. Кармен. Любовь

Спектакль Блок. Кармен. Любовь

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Страсть и Музыка: Спектакль «Кармен» по Александру Блоку

В этом месяце зрители театра смогут насладиться уникальным спектаклем, основанным на знаменитом цикле «Кармен» Александра Блока. Этот поэтический шедевр был написан менее чем за десять дней и вдохновлен оперной дивой Любовью Андреевой-Дельмас.

Муза и История

Любовь Андреева-Дельмас стала музой Блока, и их страсть, заключенная в утонченные музыкальные формы, заиграет на сцене. В отличие от традиционных представлений о цыганской тематике, здесь акцент будет сделан на тонкие нюансы и эмоциональную глубину.

Музыка спектакля выполнена в французском стиле, что подчеркивает оригинальность текста новеллы. Интересно, что мать Любови Дельмас была не просто француженкой, а также преподавала вокал, что, безусловно, повлияло на ее творческий путь.

Перед спектаклем

Перед началом спектакля гостей ждет увлекательная экскурсия по мемориальной квартире Л. Н. Бенуа. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу искусства и узнать больше о жизни и творчестве великих мастеров.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого театрального события, которое обещает стать настоящим праздником для любителей поэзии и музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 800 ₽

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