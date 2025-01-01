Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Блоха
Билеты от 2000₽
Киноафиша Блоха

Спектакль Блоха

Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Возрождение традиций скоморошьего театра в РАМТе

Пьесу «Блоха» Евгений Замятин написал специально для МХАТа-II, вдохновившись сказами тульских мастеров и повестью Николая Лескова «Левша». Это произведение погружает зрителя в мир традиций скоморошьей игры, народного балагана и ярмарочного райка.

Не просто реконструкция

Создатели спектакля не ставят перед собой задачу реконструировать легендарное представление 1925 года. Вместо этого они черпают вдохновение из кладовой шутовского театра, оставаясь в рамках современности. Это позволяет зрителям увидеть знакомые традиции в новом свете.

Что ожидать от спектакля?

Зрители могут ожидать яркие визуальные образы, динамичные сценические решения и живую атмосферу, присущую народным гуляньям. Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и задорными шутками, что сделает его интересным как для любителей театра, так и для тех, кто хочет познакомиться с богатством русской культуры.

Интересные факты

  • Евгений Замятин был не только писателем, но и драматургом, чьи работы часто исследовали тему человеческой свободы.
  • «Левша» - одна из самых известных повестей Лескова, в которой затрагиваются темы мастерства и русской идентичности.
  • Спектакль в МХАТе-II продолжает традиции русского театра, обогащая их современными интерпретациями.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое соединяет прошлое и настоящее в одном захватывающем спектакле!

Режиссер
Александр Пономарев
В ролях
Андрей Гальченко
Юрий Григорьев
Дарья Рощина
Александр Пахомов
Полина Лашкевич

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

На Трубе
16+
Иммерсивный
На Трубе
9 ноября в 19:00 Театр на Трубной
от 5000 ₽
Ловушка
18+
Комедия
Ловушка
23 декабря в 11:30 Дворец на Яузе
Билеты
Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет
16+
Драма
Подходцев и двое других, или безобразие, которому имени нет
23 июля в 19:00 Театр им. Булгакова
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше