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Блогерша
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Спектакль Блогерша

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Татьяна Васильева в спектакле «Блогерша» в Сочи

Каждый из нас на каком-то этапе жизни задаётся вопросом: что же действительно важно? Как не потерять себя в мире, где технологии всё чаще начинают править, а искренние человеческие отношения уходят на второй план? Спектакль «Блогерша» предлагает зрителям заглянуть в жизнь заботливой жены и матери, которая давно утратила себя среди повседневных забот.

Её жизнь превратилась в рутину, но однажды всё меняется — на пороге её уютного дома появляются два харизматичных блогера. Они не только наполняют её жизнь эмоциями, но и заставляют задуматься о настоящих ценностях. Что значит жить на полную катушку и чувствовать радость каждого мгновения? Наша героиня предстоит открыть не только мир новых возможностей, но и новую себя.

Творческая команда

Режиссёр Степан Куликов создает яркую визуальную атмосферу, где безграничные возможности технологий сочетаются с глубиной человеческих отношений. Он наполняет сцены живыми и увлекательными диалогами, заставляя зрителя смеяться и сопереживать одновременно.

Что вас ждёт?

Откройте для себя эту увлекательную историю о быте, любви и поисках счастья. Задайте себе вопрос: чего стоит ваша жизнь? Вы не только посмеётесь, но и, возможно, взглянете на мир под новым углом.

Актёрский состав

  • Татьяна Васильева
  • Александр Песков / Алексей Матошин
  • Иван Чуйков / Кирилл Дыцевич
  • Сергей Чирков
  • Филипп Васильев

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и задуматься о том, что действительно важно в жизни!

Режиссер
Степан Куликов
Степан Куликов
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Александр Песков
Александр Песков
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Иван Чуйков
Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 3 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2000 ₽

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