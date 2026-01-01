История войны, дружбы и времени по повести Водолазкина

«Близкие друзья» — это драматичная история о войне, которая навсегда меняет жизни трёх друзей, объединяя их в испытаниях и разлучая на долгие годы. Ральф, Эрнестина и Ханс — герои немецкого происхождения, чьи судьбы тесно переплетаются с российской историей. Действие спектакля происходит в России, отражая трагические и светлые моменты дружбы, которая остаётся неизменной, несмотря на тяготы времени.

Временная эпоха и сюжет

События постановки охватывают почти весь жизненный путь героев — с их детства в 12 лет и до глубокой старости, когда им исполняется 85. Евгений Водолазкин, автор повести, исследует судьбы своих персонажей сквозь призму важнейших этапов их жизни: от беззаботного детства и суровой реальности войны до долгожданного возвращения на родную землю. «Близкие друзья» не только о войне, но и о простых человеческих чувствах, силе духа и той любви к жизни, которая выдерживает любые испытания.

Постановка переносит зрителей в целую эпоху, где меняются поколения, но остаются неизменными темы верности, дружбы и надежды.