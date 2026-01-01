Оповещения от Киноафиши
Спектакль Ближе

Постановка
Театр им. Ермоловой 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Спектакль «Ближе» в Театре имени Ермоловой

Театр имени Ермоловой представляет спектакль «Ближе», основанный на пьесе Патрика Марбера. Это произведение фокусируется на сложных аспектах любви: страсти, ревности, обмане и предательстве. Режиссером постановки выступает Анастасия Альмухаметова, которая делает свою дебютную работу именно с этой знаковой пьесой.

В спектакле участвуют актёры: Анастасия Альмухаметова, Василий Бриченко, Эльмира Диваева, Роман Евдокимов, Илья Малаков и Стася Милославская. Команда также включает талантливых специалистов: художника-постановщика Василину Хармалову, хореографа Руслана Летунова, композитора Эльмиру Диваеву, художника по свету Михаила Буркина и видеохудожника Илью Иванова. Помощниками режиссера выступают Наталья Гришина и Мария Дорофеева.

Содержание спектакля

Спектакль «Ближе» — это откровенное исследование человеческих связей в контексте современности. Он заставляет зрителей задуматься о том, как часто мы ищем в других людях спасение от одиночества и как уязвимы мы можем быть, стремясь сблизиться с теми, кто нам дорог.

Отправной точкой для спектакля станет выставка фотографий в кафе «Время антракта», где запечатлены моменты счастья героев. Эти кадры служат весомым напоминанием о том, что для каждого из них предназначена своя часть «ближе» — некоторые переживают эти мгновения, а другие ищут в них свои новые начала.

Режиссерские заметки

Анастасия Альмухаметова делится своими мыслями: «Я зову вас «подглядеть в замочную скважину» за людьми, которые просто хотят почувствовать, что они не одни. Этот спектакль — возможность для нас стать ближе друг к другу и увидеть, что каждый из нас не одинок в своих переживаниях».

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и трогательный спектакль, который поднимает важные вопросы о любви и человеческих отношениях!

Режиссер
Анастасия Альмухаметова
В ролях
Анастасия Альмухаметова
Василий Бриченко
Эльмира Диваева
Роман Евдокимов
Илья Малаков

Купить билет на спектакль Ближе

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
20:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 3000 ₽
5 апреля воскресенье
20:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 3000 ₽

