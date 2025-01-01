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Ближе к небу. Джаз на крыше
Киноафиша Ближе к небу. Джаз на крыше

Ближе к небу. Джаз на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джаз на Петербургской крыше Zarenkov Gallery

8 июня в 16:00 джаз станет ближе к небу! Если вы любите джазовую музыку и обожаете наш удивительный город, присоединяйтесь к нам на летнем джазовом концерте. Насладитесь звучанием живой музыки в уникальной атмосфере!

Яркие музыкальные номера

На концерте вас ждут захватывающие выступления настоящих джазменов, которые подарят вам незабываемые впечатления. Романтический фон создаст потрясающий вид на главные достопримечательности Санкт-Петербурга.

Программа концерта

  • Django Reinhardt – Nuages
  • George Gershwin – Lady Be Good
  • Bing Crosby – At the Jazz Band Ball
  • Cole Porter – You Do Something to Me
  • Django Reinhardt – Douce Ambience
  • Charlie Shavers – Undecided
  • Lew Pollack – That’s a Plenty
  • Sidney Bechet – Petite Fleur
  • Sigmund Romberg – Lover, Come Back to Me
  • Larry Clinton – Satan Takes a Holiday
  • Fats Waller – Honeysuckle Rose
  • Maceo Pinkard – Sweet Georgia Brown
  • Benny Goodman – Benny's Bugle
  • Django Reinhardt – Minor Swing

Исполнители

Группу Original Jazz Experience составляют:

  • Алексей Баев – скрипка
  • Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал
  • Дмитрий Прокопенко – банджо
  • Роман Тентлер – контрабас

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать ближе к небу и совершить путешествие в мир музыки и джаза вместе с нами!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 2000 ₽

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