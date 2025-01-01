Ближе к небу. Джаз на крыше

8 июня в 16:00 джаз станет ближе к небу! Если вы любите джазовую музыку и обожаете наш удивительный город, присоединяйтесь к нам на летнем джазовом концерте. Насладитесь звучанием живой музыки в уникальной атмосфере!
На концерте вас ждут захватывающие выступления настоящих джазменов, которые подарят вам незабываемые впечатления. Романтический фон создаст потрясающий вид на главные достопримечательности Санкт-Петербурга.
Группу Original Jazz Experience составляют:
Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность стать ближе к небу и совершить путешествие в мир музыки и джаза вместе с нами!