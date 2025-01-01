Ближе к небу. Джаз на крыше

Джаз на Петербургской крыше Zarenkov Gallery

8 июня в 16:00 джаз станет ближе к небу! Если вы любите джазовую музыку и обожаете наш удивительный город, присоединяйтесь к нам на летнем джазовом концерте. Насладитесь звучанием живой музыки в уникальной атмосфере!

Яркие музыкальные номера

На концерте вас ждут захватывающие выступления настоящих джазменов, которые подарят вам незабываемые впечатления. Романтический фон создаст потрясающий вид на главные достопримечательности Санкт-Петербурга.

Программа концерта

Django Reinhardt – Nuages

George Gershwin – Lady Be Good

Bing Crosby – At the Jazz Band Ball

Cole Porter – You Do Something to Me

Django Reinhardt – Douce Ambience

Charlie Shavers – Undecided

Lew Pollack – That’s a Plenty

Sidney Bechet – Petite Fleur

Sigmund Romberg – Lover, Come Back to Me

Larry Clinton – Satan Takes a Holiday

Fats Waller – Honeysuckle Rose

Maceo Pinkard – Sweet Georgia Brown

Benny Goodman – Benny's Bugle

Django Reinhardt – Minor Swing

Исполнители

Группу Original Jazz Experience составляют:

Алексей Баев – скрипка

Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал

Дмитрий Прокопенко – банджо

Роман Тентлер – контрабас

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать ближе к небу и совершить путешествие в мир музыки и джаза вместе с нами!